Да ли развод брака може да се предвиди? Довољна су само два питања

17.04.2026 19:23

Фото: Pexel/Vera Arsic

Истраживачи Леора Фриедберг и Стивен Стерн са Универзитета "Виргиниа" анализирали су одговоре 3.597 парова и закључили су да два питања могу прилично тачно да предвиде развод.

Њихово истраживање показало је да начин на који љубавни парови процјењују своју и партнерову срећу открива доста о будућности односа. Парови који су на та питања одговарали позитивно имали су знатно веће шансе за дуготрајан однос.

Да ли бисте били срећнији без партнера?

Прво питање гласи: "Да ли би се промијенио ваш ниво среће уколико бисте се растали од партнера?" Ако особа вјерује да би била срећнија без партнера, то је јасан знак проблема у вези.

Психотерапеуткиња Еби Родман објашњава:

"Знате да сте несрећни у браку када се непрестано питате да ли сте срећни. Људи у срећним браковима не преиспитују своју срећу. Они су, једноставно, срећни." Такви одговори често указују на дубље незадовољство које може да води раскиду.

Да ли би ваш партнер био срећнији без вас?

Друго питање гласи: "Како мислите да би се промијенио ниво среће вашег партнера ако бисте се растали?" Истраживачи су пратили парове током раздобља од шест година и утврдили да се око седам одсто њих развело.

Парови који су вјеровали да би партнеру било лошије без њих имали су нижу стопу развода од просјека, док су они који су сматрали да би партнер био срећнији имали већи ризик од раскида односа. Највећи проблем није био негативан одговор, већ нетачна процјена партнерових осјећања.

Управо погрешна перцепција партнерове среће показала се најопаснијом за везу, јер указује на недостатак разумијевања и комуникације. Парови код којих је један партнер погрешно процјењивао осјећања другога имали су знатно већу стопу развода, око 12 одсто, а највиша је била код оних који су мислили да је партнер срећан док то заправо није био.

Ипак, како пише Супер жена такви резултати не значе да је однос унапријед осуђен на пропаст. Истраживања показују да отворена комуникација може значајно да смањи ризик од развода и, такође, може да помогне паровима да ријеше проблеме у вези.

