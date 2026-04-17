Затекла мужа у биоскопу са љубавницом, па услиједио хаос

Аутор:

АТВ
17.04.2026 11:43

Жена туче мужа цвијећем у биоскопу
Фото: v_shymkente/Instagram/Screenshot

У казахстанским биоскопима, протеклих дана, почело је приказивање филма “Анђео”, а снимак из једне сале изазвао је бурне реакције.

Уцентру пажње, међутим, није била филмска представа, већ “љубавни обрачун” који се одиграо пред запањеним посјетиоцима.

Према информацијама које су шире мрежама, “супруга” је наводно затекла “мужа” у друштву непознате жене, након чега је настао хаос (постоји и верзија да је мушкарац затечен са “супругом”).

Док је бјеснила усред биоскопске сале, посјетиоци су извадили телефоне и почели да снимају, па су кадрови осванули на интернету, преноси Телеграф.

Тако је забиљежено када је бијесна жена дохватила букет и почела њиме да удара мушкарца!

Снимак је постао виралан, а многи су написали да је сукоб дјеловао као “глума” и да је вјероватно ријеч о “маркетиншком трику”.

Корисници су изнијели теорију да је сцена “дио промоције филма”, који на неки начин укључује елементе љубавне драме. Међутим, до тренутка писања овог извјештаја, није било потврде да је то истина.

Информације се брзо шире на мрежама, воде се бројне дискусије, али једно питање остаје – да ли је ријеч о вјешто оркестрираној промоцији, или аутентичном љубавном обрачуну…

