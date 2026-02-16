Logo
Сарајево: Грађани се разишли, ново окупљање сутра

16.02.2026

16:34

завршен протест у сарајеву
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Бројни грађани Сарајева завршили су данашње протесте пред Земаљским музејом, на мјесту трамвајске несреће у којој је погинуо младић из Брчког.

Учесници скупа су јутрос испред Земаљског музеја кренули у протестну шетњу, тражећи испуњење захтјева, међу којима су оставке свих одговорних лица у ланцу јавног градског превоза.

Затражена је и оставка кантоналног министра за васпитање и образовање Наиде Хоте Муминовић, уз поруку "не оправдавате часове, оправдавате смрт".

протест Сарајево

Градови и општине

Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Међу захтјевима је повлачење несигурних возила из саобраћаја до поновног сервисирања, уз јавну објаву података о њиховој исправности, те дугорочно рјешење изградњом квалитетног и сигурног система јавног градског превоза.

За сутра у 12.00 часова најављено је ново окупљање.

Кантонални суд у Сарајеву одбио је приједлог Тужилаштва Кантона Сарајево за одређивање притвора возачу трамваја Аднану Касаповићу, а кантонални премијер Нихад Ук и директор ГРАС-а Сенад Мујагић поднијели су оставке.

У несрећи која се десила у четвртак, 12. фебруара, погинуо је Ердоан Моранкић из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, када је, док је био на трамвајској станици, трамвај изненада искочио из шина.

Још четири особе су повријеђене, а међу њима седамнаестогодишња дјевојка којој је ампутирана нога.

