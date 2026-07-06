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Ове седмице стиже добитак: Три знака имају невиђену срећу с новцем

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 11:05

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Новац еури
Фото: pexels/CARTIST .

Срећа с новцем куца на врата три хороскопска знака баш овог јула, и то без најаве. Провјерите да ли сте међу њима и шта би требало да урадите.

Отворите очи и спремите се, јер се астролошке карте јутрос окрећу у вашу корист. Срећа с новцем не долази увијек најављено, а прва половина јула 2026. године доноси преокрет који су многи одавно отписали. Заборавите на лото и игре на срећу – ријеч је о чистом новцу који стиже из правца у који уопште нисте гледали.

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Било да је ријеч о заборављеном дугу, старој фактури или изненадном позиву који мијења све, финансијски точкови су се покренули.

Погледајте добро у новчаник, јер ова три знака већ данас мијењају правила игре.

Лав: Позив у сриједу мијења цијелу рачуницу

Лаву је посљедњих седмица било тешко да тражи оно што му припада, јер је чекао да неко сам понуди. Око сриједе, у другој половини јула, стиже позив или порука која отвара прилику за додатни приход, највјероватније кроз посао који већ радите.

Конкретно се мијења једна бројка на вашем рачуну, и то навише. Немојте одмах пристати на прву понуђену цифру, тражите више, јер сада имате добру преговарачку позицију.

Вага: Стари дуг се враћа, новац на видику

Вага мјесецима ћути о новцу који јој неко дугује, како не би покварила однос. Крајем прве седмице јула та прича се рјешава сама, вјероватно кроз разговор који сте дуго избјегавали.

Новац на видику стиже као враћена позајмица или неочекивана исплата, довољна да затворите једну рату која вас је притискала. Не трошите ту суму истог дана, ставите је са стране бар до понед‌јељка и видјећете колико вам доноси мира.

Стријелац: Љето доноси прилику из даљине

Стријелцу храбрости никад није недостајало, али новац је дуго каснио за идејама. Током јула стиже понуда повезана с нечим удаљеним, другим градом, странцем или послом преко интернета.

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Мијења се конкретно ваш мјесечни прилив, не симболично, већ за износ који ћете заиста осјетити. Не одуговлачите с одговором, јер ова новчана срећа има свој рок трајања, а онај ко оклијева може остати кратких рукава.

Како да задржите новац који вам стиже

Прилика без брзог потеза остаје само лијепа прича на папиру. Запишите сваку понуду која вам стигне ове седмице, чак и ако вам у први мах д‌јелује потпуно безначајно.

Онај добар осјећај који сте јутрос имали када сте погледали у новчаник није случајност – камен се коначно помјерио и покренуо енергију.

Срећа с новцем сада тражи хитну акцију, а не чекање са стране. Бик, Лав и Шкорпија тренутно јашу на овом таласу и требало би да наплате сваку стару обавезу. Не пуштајте ситан новац да вам клизи кроз прсте, јер од њега данас може почети велики преокрет, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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