Ево гдје је јутрос нездрав ваздух у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве категорије становништва у Маглају, показују подаци објављени на страници "Зрак.екоакција".
Према мјерењима у 9.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Маглају износио је 124, због чега се осјетљивим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, док се осталима савјетује да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном.
Ваздух је умјерено загађен у Какању са индексом 81, као и Зеници и Илијашу 68, Сарајеву 60, Хаџићима 56, Високом и Иван седлу 55, Вогошћи 53, те Тузли 51 у Федерацији БиХ.
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У Републици Српској умјерено загађен ваздух јутрос је у Броду 78, Добоју 70 и Бањалуци 52.
Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а вриједности изнад 300 представљају опасност по здравље, преноси Срна.
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