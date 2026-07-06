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Изазвао експлозију да не иде у старачки дом

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 08:25

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Осам станара повријеђено је у екплозији плина у бечком округу Флоридсдорф, а сумња се да ју је намјерно изазвао деветесеттрогодишњи мушкарац који није желио да иде у старачки дом.

Лакше повреде задобило је осам лица, а хоспитализовани су 45-годишњи мушкарац и трудница која је, како се претпоставља, пала на стомак, преноси "Хојте".

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У експлозији, до које је дошло претходне ноћи у Улици "Карл Бенз Вег", уништена је породична кућа, а пожар се проширио и на сусједну кућу. Експлозија је оштетила и друге објекте у близини и паркиране аутомобиле.

Тим Службе за помоћ у катастрофама је уз помоћ звучне опреме и камере лоцирао повријеђеног мушкарца, након чега је спасен и превезен у болницу гдје је под надзором.

Државно тужилаштво издало је налог за његово хапшење због сумње да је намјерно изазвао опасност и у току је увиђај како би био утврђен тачан узрок експлозије.

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Особа блиска осумњиченом за изазивање пожара рекла је да је он живио сам, али да га је посинак желио избацити из куће и смјестити у дом.

Витални пензионер, који је сваки дан излазио и сам возио аутомобил, имао је доживотно право становања.

За сриједу, 8. јула, било је заказано рочиште на којем је требало бити одлучено о његову даљем останку у кући, преноси "Срна".

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Тагови :

Експлозија

Беч

Аустрија

Старачки дом

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Изазвао експлозију да не иде у старачки дом

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