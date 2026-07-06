Изазвао експлозију да не иде у старачки дом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Осам станара повријеђено је у екплозији плина у бечком округу Флоридсдорф, а сумња се да ју је намјерно изазвао деветесеттрогодишњи мушкарац који није желио да иде у старачки дом.
Лакше повреде задобило је осам лица, а хоспитализовани су 45-годишњи мушкарац и трудница која је, како се претпоставља, пала на стомак, преноси "Хојте".
БиХ
Ово су цифре које можете очекивати на пумпама у БиХ
У експлозији, до које је дошло претходне ноћи у Улици "Карл Бенз Вег", уништена је породична кућа, а пожар се проширио и на сусједну кућу. Експлозија је оштетила и друге објекте у близини и паркиране аутомобиле.
Тим Службе за помоћ у катастрофама је уз помоћ звучне опреме и камере лоцирао повријеђеног мушкарца, након чега је спасен и превезен у болницу гдје је под надзором.
Државно тужилаштво издало је налог за његово хапшење због сумње да је намјерно изазвао опасност и у току је увиђај како би био утврђен тачан узрок експлозије.
Друштво
Сутра славимо Ивањдан: Ево шта никако не смијете радити
Особа блиска осумњиченом за изазивање пожара рекла је да је он живио сам, али да га је посинак желио избацити из куће и смјестити у дом.
Витални пензионер, који је сваки дан излазио и сам возио аутомобил, имао је доживотно право становања.
За сриједу, 8. јула, било је заказано рочиште на којем је требало бити одлучено о његову даљем останку у кући, преноси "Срна".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
34 мин0
Свијет
48 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
08
42
08
38
08
37
08
32
08
25
Тренутно на програму