Хрватски пјевач се представио као МИНИСТАР, на "превару" ушао на стадион

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Фудбалери Хрватске ове суботе играју одлучујући меч против Гане за пласман у нокаут фазу Свјетског првенства, али је пажњу јавности, поред дешавања на терену, већ украо један потпуно несвакидашњи тренутак који нема много везе са фудбалом, али има са добром дозом балканског хумора.
Наиме, меч између Хрватске и Панаме обиљежила је и једна "споредна" сцена испред стадиона, у којој је главни актер био хрватски пјевач Младен Грдовић, и то у епизоди која би без проблема могла да уђе у рубрику "вјеровали или не".
Како се види на снимку који кружи друштвеним мрежама, а који је објавио портал 24sata.hr, Грдовић је, обучен у тренерку у бојама Хрватске, са екипом стигао аутомобилом до улаза на стадион, гдје је возач покушао да "олакша процедуру" на себи својствен начин.
Обратио се редарима озбиљним тоном и рекао:
"Министар ов Кроејша. 'Ајде, вози, тенкју", рекао је редару.
Редар је остао збуњен. Очигледно није баш разумио шта тачно значи "министар Хрватске", али је из тона и самопоуздања закључио да се вјероватно ради о важној личности. Ипак, како му ситуација није била потпуно јасна, позвао је полицајку да провјери о чему се ради.
Када је и њој поновљена иста реченица - "Министар ов Кроејша" - полицајка је, уз професионалан осмијех и без уласка у расправу о дипломатским титулама, објаснила гдје екипа треба да се упути како би ушла на стадион.
Све се завршило без проблема, али уз много смијеха и још више дијељења снимка на друштвеним мрежама, гдје је ова сцена већ добила статус виралног хита.
Хрватска на терену тражи пролаз даље, али је ван њега, очигледно, већ добила свог непланираног "министра".
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