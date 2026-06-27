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Пријина мајка се скинула у бикини: Нико не вјерује да има оволико година

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 18:08

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Борка Михајловић
Фото: Youtube/Grand online

Пјевачица Борка Михајловић, мајка музичке звијезде Александре Пријовић, бијег од врућина пронашла је на плажи. Борка је у бикинију показала феноменално тијело, због чега с у њени пратиоци остали у шоку.

Она је објавила слику у жутом купаћем костиму, набацила је лијеп тен а на перфектној фигури позавиделе би јој дупло млађе дјевојке.

Иако гази шесту деценију, Борка изгледа феноменално те стално добија комплименте да изгледа десет година млађе.

Александрина мама има 52 због чега су многи у чуду те јој поручују да пјевачици изгледа као старија сестра.

Стори је објавила уз пјесму "Црвене јабуке" која носи назив "Мало ћемо да се купамо".

Борка Михајловић, мајка музичке звијезде Александре Пријовић, већ годинама ужива у складној љубави са својим партнером Фахрудином Буљубашићем. Пар је одлучио да врели љетњи период проведе на мору, одакле су се огласили прелијепом заједничком фотографијом са плаже.

Борка Михајловић
Борка Михајловић

На селфију који је Борка подијелила на друштвеним мрежама, она позира са модерним жутим шеширом и наочарима за сунце, док Фахрудин седи тик уз њу у бијелој мајици.

Из авиона се видјело колико су срећни и испуњени, а предивни морски амбијент и палме у позадини додатно су употпунили ову романтичну слику. Њихови пратиоци су одмах реаговали мноштвом лајкова и позитивних коментара, желећи им прелијеп одмор и још много заједничких година испуњених љубављу.

(телеграф)

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Тагови :

Александра Пријовић

мајка

Борка Михајловић

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