ЕСПН оплео по Роналду: "Зашто је на терену, потпуно је безопасан"

Аутор:АТВ редакција
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Португалац Кристијано Роналдо налази се под жестоким критикама због игара које пружа на Свјетском првенству.
У три одигране утакмице Роналдо на свом конту има два постигнута гола, и то оба против Узбекистана.
Посебно жесток у критикама био је ЕСПН, а све је појачала још једна одлична партија Лионела Месија који је срушио још један рекорд на Свјетским првенствима.
„Да му на дресу не пише Роналдо, мислили бисте да је на терену неки просјечни играч. Он не изгледа као човјек који је забио скоро хиљаду голова и који је имао такву каријеру какву је он имао. На овом Свјетском првенству био је у офсајду више пута него што памтим. Зашто? Зато што више нема брзину и мора бити испред штопера да би му могао побјећи“, рекли су коментатори на ЕСПН-у, па додали:
„Једино мјесто гдје мора бити је шеснаестерац, а тамо га нема. Зашто га нема? Зато што не може никоме побјећи. А и кад дође тамо, потпуно је безопасан. Причамо о Роналду... Безопасан је, не изгледа као да ће забити и није ми јасно зашто је уопште на терену.“
Подсјећамо, Португал ће у нокаут фази играти против Хрватске, а сусрет је на распореду 3. јула у Торонту с почетком од 21 час по нашем времену.
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