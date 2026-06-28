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Шта ради овај човјек: Меси поново исписао историју!

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 09:33

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Шта ради овај човјек: Меси поново исписао историју!
Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Лионел Меси наставља да помјера границе свјетског фудбала. Иако је против Јордана почео утакмицу на клупи, легендарни Аргентинац ушао је у игру у другом полувремену, постигао још један погодак и срушио нови рекорд у побједи своје репрезентације од 3:1 на Свјетском првенству.

Аргентина је још прије овог кола обезбиједила прво мјесто у групи Ј, па је селектор пружио прилику неколицини резервиста. То се није одразило на игру "гаучоса", који су већ до полувремена стекли два гола предности.

Ђовани Ло Селсо отворио је резултат у 19. минуту фантастично изведеним слободним ударцем, док је Лаутаро Мартинез у 31. минуту био сигуран са бијеле тачке након што је ВАР прегледом утврђен прекршај над Маркосом Сенесијем.

Јордан није одустајао и успио је да смањи заостатак у 55. минуту. Сјајну тимску акцију завршио је Муса Ал Тамари на асистенцију Ехсана Хадада, вративши накратко неизвјесност у меч.

Пет минута касније услиједио је тренутак који је публика у Даласу највише чекала. Лионел Меси ушао је у игру уз овације више од 70.000 навијача, а десет минута пре краја мајсторским слободним ударцем поставио коначних 3:1.

Тим поготком Меси је стигао до шестог гола на овом Мундијалу, чиме се додатно издвојио на врху листе стријелаца. Истовремено је постигао и 19. погодак на свјетским првенствима, али је оборио још један рекорд - постао је први фудбалер који је постигао гол на чак седам узастопних утакмица Свјетског првенства.

Аргентина је групну фазу завршила са максималним учинком и у шеснаестини финала играће против дебитанта Зеленортских Острва, док је Јордан такмичење завршио на посљедњем мјесту у групи и опростио се од Мундијала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лео Меси

Свјетско првенство 2026

фудбалер

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