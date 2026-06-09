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Лото бројеви: Извучена комбинација у 46. колу

Аутор:

АТВ
09.06.2026 20:12

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

Лото резултати 46. кола, које је извучено 09.06.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Лото 7/39 резултати, 46. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 620.000КМ, извучени су бројеви: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Лото плус резултати, 46. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.100.000 КМ, извучени су бројеви: 17, 14, 34, 36, 13, 20,15.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 46. коло

Џокер игра у 46. колу износила је 930.000 КМ, извучени су бројеви: 0,6,0,6,0,4.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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