Лото бројеви: Извучена комбинација у 46. колу

Аутор:АТВ
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Лото резултати 46. кола, које је извучено 09.06.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 620.000КМ, извучени су бројеви: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.100.000 КМ, извучени су бројеви: 17, 14, 34, 36, 13, 20,15.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 46. колу износила је 930.000 КМ, извучени су бројеви: 0,6,0,6,0,4.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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