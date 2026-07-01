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Тинејџерки из БиХ судили за клевету јер је друга оптужила за силовање и трудноћу

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 23:01

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Тинејџерки из БиХ судили за клевету јер је друга оптужила за силовање и трудноћу
Фото: Pixabay

Тинејџерка (15) и њена мајке ослобођене су оптужби за клевету након неправоснажне пресуде Покрајинског суда у Бечу.

Наиме, у фокусу процеса било је питање да ли су обје свјесно оптужиле тинејџеркиног школског друга за силовање и њену наводну трудноћу.

Суд на крају није могао да докаже намјерно лажно оптуживање. Тест на трудноћу се показао негативним.

Како преносе медији, тинејџерка из БиХ наводно је крајем 2025. имала сексуални контакт са школским другом. Да ли је он био добровољан, остало је и данас нејасно. Након тога је, према тужилаштву, својој разредној је испричала о сексуалном нападу и трудноћи. Мајка, такође оптужена за клевету, тада је наводно рекла ћерки: „Реци слободно да си трудна.“

Контрадикторне изјаве

Даље се наводи да је 15-годишњакиња у марту 2026. током контрадикторног саслушања говорила о другачијем облику силовања него данас пред судом.

„Сваки пут ми причате нешто ново“, изразио је судија сумњу. „Нисмо могли да кажемо истину јер је тада адвокат мог ујака био са мном“, правдала се оптужена. „Код нас је част најважнија.“

Одбрана и искази мајке

Одбрана је нагласила да се напад заиста догодио. „Из паничног страха од реакције свог строго религиозног окружења, ћутала је о тачним околностима и бојала се да је заиста трудна“, рекла је адвокат одбране. Мајка је изјавила да је о догађају сазнала тек путем телефонског позива из школе.

„Наравно да сам тада разговарала са ћерком“, рекла је 40-годишњакиња. Ћерка јој је објаснила да није сигурна да ли је трудна. „Рекла сам: ‘У реду, ја ћу то преузети на себе, желим да те заштитим. Али идемо код гинеколога.’“ Вјеровала је у ћеркине наводе. Позвала се и на гласовну поруку младића од 4. децембра 2025, у којој он наводно тражи од 15-годишњакиње да изврши абортус.

„То ћемо урадити у петак“

„То ћемо урадити у петак“, наводи се између осталог у поруци. „Реци свима у школи да нисам отац“, чује се у поруци послатој преко школског Мицрософт Теамс налога оптуженог 15-годишњака поријеклом из Хрватске.

Свједочење младића

Тинејџер је данас на клупи за свједоке изјавио да порука није од њега. Није могао да објасни чији се глас чује у снимку који је пуштен на суђењу.

„Ништа се није догодило“, рекао је 15-годишњак. Против Хрвата се раније већ водила истрага због сексуалног кривичног дјела, али је поступак обустављен.

Пресуда

Судија је на крају ослободио мајку и ћерку. „Јасно је да се овде нешто догодило“, рекао је данас приликом изрицања пресуде.

„Али, шта се заиста догодило, овдје се неће разјаснити.“ Тужилаштво се данас није изјашњавало о евентуалној жалби. Пресуде су тиме неправоснажне, преносе Независне.

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Оптужба

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