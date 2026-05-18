Кошарац са Вучићем: Односи Српске и Србије на историјском максимуму

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је током сусрета са предсједником Србије Александром Вучићем на маргинама Свјетског урбан форума у Бакуу да су односи Републике Српске и Србије на историјском максимуму.
"Наши односи су на историјском максимуму захваљујући национално одговорним политикама предсједника /Милорада/ Додика и Вучића, те државних руководстава Српске и Србије", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Он је истакао да су Република Српска и Србија опредијељени да наставе јачати братске везе, те даље радити заједно на заштити интереса српског народа.
Свјетски урбан форум је водећа глобална конференција посвећена одрживој урбанизацији, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
7 ч7
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
20
08
20
01
19
59
19
58
19
47
Тренутно на програму