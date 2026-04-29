Станивуковић за Бланушин споразум, али жели "најбоље оцијењене кандидате"

Аутор:АТВ
Коментари:6
Бранко Блануша или Драшко Станивуковић. Једно, а можда и оба имена буду кандидати за предсједника Републике Српске на предстојећим Општим изборима.
Наиме, предсједник СДС-а је синоћ послао текст споразума којим би се опозиционе странке у Републици Српској обавезале на заједнички наступ на предстојећим изборим.
У првој тачки се дефинише за које позиције ће опозиционе странке имати заједничке кандидате.
"Странке потписнице се обавезују да ће на предстојеће изборе изаћи са заједничким кандидатима за инокосне функције на нивоу Републике Српске и БиХ", стоји у споразуму.
За инокосне функције сматрају се предсједник Републике и српски члан Предсједништва, што је појашњено у другој тачки овог споразума.
Такав споразум је, чини се, прихватљив лидеру ПСС Драшку Станивуковићу, за којег се одавно спекулише да ће бити кандидата за предсједника Српске, са или без подршке СДС-а.
Dok Blanuša piše sporazume, Stanivuković preuzima nove SDS-ovce
Иако је споразум, прихватио, додао је једну "ставку" која би могла да сам споразум наруши. Станивуковић каже да би странке требало да предложе своје "најбоље оцијењене кандидате".
"Од кључне је важности да најјаче странке унутар опозиционог блока (СДС-ПСС) предложе своје најбоље оцијењене кандидате за инокосне функције и да будуће структуре власти и промјене градимо без СНСД-а који сноси одговорност за катастрофално стање у Републици Српској у посљедње двије деценије (као што је предложено у Споразуму).
Питање које се поставља јесте шта значи "најбоље оцијењен кандидата". Да ли је то особа са годинама искуства у привреди или политици? Да ли има неко академско признање или је довољно да имате "јаке" бројке у нарученом истраживању јавног мњења?
Остаје питање и да ли ће СДС "погазити своју ријеч", када је Блануша изабран за "кандидата за предсједника Републике Српске".
"Текст овог споразума ће се наћи на наредној сједници Предсједништва ПСС и дубоко сам увјерен да ће добити једногласну подршку", лидер ПСС.
Споразум неће добити подршку лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића, који је рекао како је "Блануша одабрао Станивуковића за стратешког партнера".
Република Српска
Вукановић: Блануша одабрао Станивуковића за стратешког партнера
"Синоћ нешто иза поноћи, супротно свим нашим ранијим разговорима и договорима, предсједник СДС Бранко Блануша послао ми је као поруку текст некаквог Споразума о сарадњи опозиције, који је његов лично приједлог, подржан од већине чланова Предсједништва СДС, у коме је кључна тачка 2 да кандидате за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ требају дати двије странке из опозиције у складу са изборним резултатом из 2022. године, који би за нас био прихватљив ако би се дословно тумачили резултати, јер су само СДС и Листа за правду и ред учествовали на изборима и освојили посланичке мандате, док су НФ и ПСС настале после избора", каже Вукановић.
