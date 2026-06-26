Италија: Бивши директор жељезнице у затвору због погибије 32 особе

Аутор:АТВ редакција
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Бивши директор италијанске државне жељезничке компаније Мауро Морети започео је служење петогодишње затворске казне због искакања воза из шина 2009. године и погибије 32 особе.
Несрећа се десила када је теретни воз искочио из шина током проласка кроз станицу Вијаређио, након чега је експлодирала цистерна течног гаса, што је изазвало велики пожар.
На крају суђења, седамдесетдвогодишњи Морети је 2017. добио седмогодишњу затворску казну, али је услиједио дуги апелациони процес током којег му је казна смањена на пет година.
"Ова пресуда представља опасан преседан у погледу одговорности управника", рекао је Морети листу "Коријере дела сера".
Он је додао да иде у затвор "уздигнуте главе" и да се "нада да то неће дуго трајати".
Очекује се да ће, због година, Морети затражити пријевремено пуштање на слободу и да ће већи дио казне служити код куће, уз обављање друштвено корисног рада.
Суд га сматра одговорним, као највишег руководиоца, за системске пропусте у одржавању инфраструктуре, безбједносним протоколима и реаговању у кризама, преноси Срна.
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