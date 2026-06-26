Земљотрес јачине 6,4 степена погодио Филипине

Аутор:АТВ редакција
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Снажан земљотрес јачине 6,4 степени по Рихтеровој скали погодио је данас јужно филипинско острво Минданао, саопштио је Њемачки истраживачи центар за геонауке (ГФЗ).
Земљотрес се догодио на дубини од 29 километара, навео је ГФЗ, преноси Ројтерс.
За сада нема података о евентуалним жртвама нити причињеној материјалној штети, преноси Танјуг.
#NEWSAlert | A 6.4-magnitude earthquake struck the southern Philippine island of Mindanao#earthquake #phillipines #mindanao #wionnews pic.twitter.com/m7qGSKXCdH— WION (@WIONews) June 26, 2026
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