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Земљотрес јачине 6,4 степена погодио Филипине

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 16:02

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Земљотрес јачине 6,4 степена погодио Филипине
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Снажан земљотрес јачине 6,4 степени по Рихтеровој скали погодио је данас јужно филипинско острво Минданао, саопштио је Њемачки истраживачи центар за геонауке (ГФЗ).

Земљотрес се догодио на дубини од 29 километара, навео је ГФЗ, преноси Ројтерс.

За сада нема података о евентуалним жртвама нити причињеној материјалној штети, преноси Танјуг.

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Тагови :

Земљотрес

Филипини

Земљотрес Филипини

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