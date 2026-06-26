Преминуо блиски сарадник Владимира Путина

Аутор:АТВ редакција
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Бивши руски министар одбране и специјални изасланик руског предсједника Сергеј Иванов преминуо је у 74. години, саопштила је управа регионалне кошаркашке ВТБ јунајтед лиге, чији је он био почасни предсједник.
Управа је у објави на "Телеграму" упутила искрено саучешће породици, пријатељима и колегама Сергеја Иванова.
Наиме, Иванов је био на функцији министра одбране од 2001. до 2007. године, а на функцији специјалног изасланика од 2016. до 2026. године.
Након тога обављао је дужност првог замјеника предсједника Владе и замјеника премијера од 2007. до 2011. године.
Потом је прешао у администрацију предсједника Русије, којом је руководио од 2011. до 2016. године.
Од 2016. до 2026. године био је специјални представник предсједника Русије за заштиту животне средине, екологију и саобраћај.
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