Трагедија у Аустрији: Идентификована трећа жртва

Аутор:АТВ редакција
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Тужан епилог драме на каналу Мархфелд у Аустрији: идентификована је и трећа жртва. Према ријечима портпарола полиције Штефана Лојдла, ријеч је о 29-годишњем држављанину Аустрије, преноси ОРФ Доња Аустрија.
Мушкарац је, како се претпоставља, у понедјељак заједно са 27-годишњим Аустријанцем и 28-годишњим Авганистанцем, обојица са пребивалиштем у Бечу, кренуо на туру даскама за веслање у стојећем положају (stand-up paddle).
Двадесетседмогодишњак је у сриједу пријављен као нестао, након што његова мајка више није могла да ступи у контакт с њим. Он јој је претходно најавио да у понедјељак планира излет веслањем.
Током потраге у подручју бране у Герасдорфу, у округу Корнојбург, припадници служби пронашли су даске и личне ствари. Око 20 часова покренута је велика потрага, у којој су учествовали службени пси, дрон, ријечна полиција и ватрогасци.
Након готово пет сати, потрага је прекинута, а настављена је у четвртак ујутро. Тада је полицијски хеликоптер у каналу Мархфелд, у подручју Зајрингер штрасе у Герасдорфу, уочио два тијела. Треће тијело пронађено је недуго затим у близини. Рониоци Професионалне ватрогасне службе Беча извукли су тијела из воде.
Тужилаштво у Корнојбургу наложило је обдукције. Истражиоци за сада полазе од тога да је ријеч о несрећи. Претпоставља се да су се тројица мушкараца утопила у снажном виру приликом покушаја да прођу кроз подручје бране.
(Хојте)
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