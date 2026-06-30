Укида се забрана извоза пилећег меса из БиХ у ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Забрана извоза пилећег меса из БиХ у ЕУ требало би да буде укинута данас, речено је Срни у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Помоћник министра за ветеринарство Републике Српске Негослав Лукић раније је подсјетио да је забрана трајала четири мјесеца, односно од када је установљен птичији грип на подрују општине Петрово.
"Укидање забране извоза пилећег меса од великог је значаја за домаће произвођаче", рекао је Лукић.
Птичији грип на подручју општине Петрово евидентиран је у фебруару, док су зоне надзора укинуте почетком априла, од када се и очекивао повратак извозног статуса пилећег меса на тржиште ЕУ.
Перадарство је једина грана сточарства у БиХ која има суфицит у спољнотрговинској размјени, преноси Срна
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