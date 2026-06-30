Logo

Укида се забрана извоза пилећег меса из БиХ у ЕУ

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 07:53

Коментари:

0
свјеже пилеће месо пилетина
Фото: Pexel/ Julia Filirovska

Забрана извоза пилећег меса из БиХ у ЕУ требало би да буде укинута данас, речено је Срни у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Помоћник министра за ветеринарство Републике Српске Негослав Лукић раније је подсјетио да је забрана трајала четири мјесеца, односно од када је установљен птичији грип на подрују општине Петрово.

"Укидање забране извоза пилећег меса од великог је значаја за домаће произвођаче", рекао је Лукић.

Птичији грип на подручју општине Петрово евидентиран је у фебруару, док су зоне надзора укинуте почетком априла, од када се и очекивао повратак извозног статуса пилећег меса на тржиште ЕУ.

Перадарство је једина грана сточарства у БиХ која има суфицит у спољнотрговинској размјени, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

извоз

месо

Пилетина

Европска унија

Босна и Херцеговина

Коментари (0)

Више из рубрике

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Дизел негдје пао испод 2,30 КМ, у другим мјестима око 2,70

9 ч

0
Сутоморе

Економија

Љетовање на Јадрану не мора бити папрено: Доручак 4, апартман 20 евра

15 ч

0
Авион

Економија

Зашто авионске карте остају скупе упркос паду цијена горива?

18 ч

0
Супербогати имају новог фаворита у Европи: Тржиште луксузних некретнина цвјета, привлачи их и клима

Економија

Супербогати имају новог фаворита у Европи: Тржиште луксузних некретнина цвјета, привлачи их и клима

19 ч

0

  • Најновије

08

24

Трамп запријетио компанијама због високе цијене бензина

08

20

Пала прошња на Нолетовом мечу, ево шта је поручио будућим младенцима

08

16

Преминуо отац Анђелке Прпић

08

09

Европа жели да потпуно искоријени рибу-зец: Ево колико ће се плаћати сваки уловљени килограм

08

09

Гејмери у шоку: ГТА 6 уопште неће имати дискове?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима