Дизел негдје пао испод 2,30 КМ, у другим мјестима око 2,70

Аутор:АТВ редакција
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Возаче у Босни и Херцеговини обрадовала су кретања цијена горива посљедњих дана па је тако у једном граду дизел пао испод 2,30 конвертибилних марака (КМ)
Након смиривања ситуације на свјетском тржишту нафте и поновног отварања Ормуског мореуза, цијене горива наставиле су падати на бензинским пумпама широм БиХ.
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Према посљедњим подацима, најниже цијене тренутно су забиљежене у Цазину, гдје литар дизела кошта свега 2,29 КМ, што је уједно и најнижа евидентирана цијена у Босни и Херцеговини.
У Цазину се литар бензина Супер 95 продаје за 2,30 КМ, Супер 98 кошта 2,56 КМ, док је цијена аутоплина (ЛПГ) 1,31 КМ.
И у већини других градова забиљежене су ниже цијене. У Сарајеву се дизел може пронаћи већ од 2,69 КМ, Супер 95 од 2,64 КМ, а Супер 98 од 2,46 КМ по литру.
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У Бихаћу је дизел такође 2,69 КМ, док је бензин Супер 95 међу најјефтинијима и износи 2,64 КМ. Грачаница, Бановићи, Хаџићи и Градачац такође биљеже минималну цијену дизела од 2,69 КМ.
У Мостару најнижа цијена дизела тренутно износи 2,68 КМ, док је у Илиџи такође 2,68 КМ, а у Грудама 2,80 КМ по литру.
Пад цијена долази као посљедица стабилизације прилика на свјетском тржишту енергената, а возачи се надају да ће тренд појефтињења бити настављен и наредних седмица.
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