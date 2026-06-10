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Бијељина- град тужби

Аутор:

Сања Трифковић
10.06.2026 19:27

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Љубиша Петровић
Фото: ATV

Градска организација Црвеног крста Бијељина могла би да обустави пружање својих услуга. Средства нису добили већ пет мјесеци. Највећу штету трпиће корисници, стари и болесни којима волонтери и његоватељи ове организације свакодневно пружају пријеко потребну помоћ.

„Већ од овог мјесеца ми не можемо да функционишемо. Ви знате да Црвени крст као невладин сектор као таква организација, зависи од пројеката. Ово је период када сви донатори, министарства и јавне установе расписују конкурсе и јавне позиве, међутим једна од елиминаторних ствари је потврда о измиреним обавезама. Ми тај документ не можемо да прибавимо из разлога што нисмо измирили своје обавезе тако да ми не можемо да учествујемо у пројектима“, рекао је Александар Савић, секретар ГО Црвеног крста, Бијељина.

Плату у предузећима којима газдује град очигледно је могуће добити једино преко суда. По градоначелнику, спорне плате запослених у градском вртићу у вријеме штрајка, радници ће своја права остварити преко суда. Запослени у овој установи добили су тек априлску плату, али остале накнаде нису још од фебруара.Без обзира на позиве за дијалог, помака није било.

„Нажалост дошли смо у ситуацију да по први пут у историји вртића, да радници морају путем судских тужби, путем штрајкова траже остваривање својих радничких права, тј.своју зарађену плату, што мислим да додатно отежава њихов положај, а доводи у незавидан положај функционисање вртића“, рекао је Славиша Вујановић, директор ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, Бијељина.

До својих накнада ће доћи и одборници у Скупштини града, који их нису добили од августа 2023. године. Иако је то као и обавезе према добављачима и осталим повјериоцима Законом прописано, тај Закон се упорно крши, кажу одборници. Већина њих је већ тужила град.

„Овде се доводи у питање функционисање града Бијељина по два основа- из буџета града Бијељина немамо исплаћивање законских финансијских средстава према одборницима, према добављачима и другим повјериоцима, а с друге стране се из буџета узимају средства за неке друге активности које чак нису ни планиране буџетом и најчешће нису у законским оквирима“, рекао је Татјана Перић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бијељина.

Градоначелник Бијељине већ пет година не одговара на наше позиве и упите те смо и данас лишени одговора на питања, када планира да ради по Закону.

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Тагови :

Љубиша Петровић

Бијељина

Црвени крст

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