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Нови Трампов предсједнички авион биће спреман за мјесец дана

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 19:50

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Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Путнички авион који је Америци донирао Катар да би служио као предсједнички авион добиће надоградње и побољшања за око мјесец дана, рекла је портпарол Бијеле куће Каролин Ливит.

"Нови `Ер форс ван` је савршено безбједан за предсједникова путовања, али ће на јесен добити додатне надоградње и побољшања, за која ће бити потребно отприлике мјесец дана. За то вријеме председник ће летјети у старом `Ер форс ван`", навела је Ливитова у саопштењу.

Амерички предсједник Доналд Трамп недавно је путовао на самит НАТО савеза у Турској старим предсједничким авионом иако је раније користио авион који је донирао Катар на лету унутар САД, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Бијела кућа

авион

Ер форс ван

Америка

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