Нови Трампов предсједнички авион биће спреман за мјесец дана

Аутор:АТВ редакција
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Путнички авион који је Америци донирао Катар да би служио као предсједнички авион добиће надоградње и побољшања за око мјесец дана, рекла је портпарол Бијеле куће Каролин Ливит.
"Нови `Ер форс ван` је савршено безбједан за предсједникова путовања, али ће на јесен добити додатне надоградње и побољшања, за која ће бити потребно отприлике мјесец дана. За то вријеме председник ће летјети у старом `Ер форс ван`", навела је Ливитова у саопштењу.
Амерички предсједник Доналд Трамп недавно је путовао на самит НАТО савеза у Турској старим предсједничким авионом иако је раније користио авион који је донирао Катар на лету унутар САД, преноси Срна.
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