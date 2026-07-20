Јака киша, град и олујни вјетар: Након тропских температура стигле временске непогоде

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
"Противградна превентива Републике Српске" дејствовала је данас на градоносне процесе на подручју Бањалуке, Приједора, Новог Града, Добоја, Станара, Зворника и Вишеграда.
Од 11 часова испаљено је 65 противградних ракета. Након тропских температура, јаче падавине и локалне непогоде погодиле су Српску и регион. Невријеме је проузроковало бројне проблеме, укључујући и кварове на електродистрибутивној мрежи. Метеоролози упозоравају да ће се нестабилне временске прилике наставити и у наредним данима.
Ред кише. Ред сунца. Два годишња доба у размаку од пола сата. Учестало за љето, још учесталије за наше просторе, појашњавају метеоролози.
- Зашто се то дешава? У овом топло дијелу године када имамо овакве температуре, довољно је да дође до прилива мало хладнијег ваздуха који са собом носи доста влаге, што се дешавало и у задњих неколико дана и комбинацијом и мијешањем имамо локалне непогоде - каже Милица Ђорђевић метеоролог у Хидрометеоролошком заводу Републике Српске.
Јаче локалне непогоде праћене јаким градом и обилном кишом, које су протекле ноћи захватиле подручје Зворника, проузроковале су више проблема, укључујући и кварове на електродистрибутивној мрежи.
- Био је кратотрајан прекид, неких сат времена и остало је било на два далековода. Имали смо директно удар грома на стубове, то је нешто што се не може избјећи. Наши људи су на терену били одмах, то је било ноћас, јутрос су већ све завршили, сада сви имају напајање - сматра Милан Лукић извршни директор за теренске операције у предузећу "Електро-Бијељина".
Прва јача киша проузроковала је проблеме и у бањалучком насељу Побрђе. У Улици Анке Дракулић дошло је до девастирања пута. Подсјећамо, у јуну су вршени радови на реконструкцији водоводне мреже и поменуте дионице.
Јако невријеме оковало је ледом и дијелове општине Сребреница. Перућац и Зелени Јадар нашли су се под ударом пљускова и великих количина леда.
Временске непогоде и у Хрватској. У кампу на острву Крк тешко је повријеђена жена након што ју је ударио гром, а након реанимације на мјесту догађаја хеликоптером је превезена у Клинички болнички центар Ријека.
Кампове Лопари и Рапоча на Лошињу погодила је пијавица. Током јутрошњег грмљавинског невремена на подручју Малог Лошиња море је поплавило риву и тамошње објекте.
- Што се тиче самог невремена, трајало је око 10 минута, али довољан удар да направи проблеме. Ми смо санирали негдје до два сата шта смо могли. На терену је било 22 ватрогасца са 6 возила. Попадали су борови на кућице, на аутомобиле, инфраструктуру кампа - сматра Марин Брчић командир ЈВП, Мали Лошињ.
Локалне непогоде и у Србији. Невријеме је оставило посљедице у општини Смедеревска Паланка, која је због удара грома остала без струје и воде. Осим невремена и олуја, остатком Европе "харају"пожари и суша. Најтеже је на југу Шпаније гдје се због квара на далеководу запалило сухо растиње.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
11
21
05
21
00
20
57
20
51
Тренутно на програму