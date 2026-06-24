Депонија код Мостара поново гори

- Јутрос се на депонији Уборак поново активирао пожар око 7:50. Поред два возила која су већ била на лицу мјеста, послана су још два, а у плану је укључити још - потврђено је за "Аваз".

Подсјећамо, јуче су се ужарени дијелови депоније засипали шљунком како би се спријечио доток кисика и могућност поновног избијања пожара.