Депонија код Мостара поново гори

Аутор:АТВ редакција
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На депонији Уборак јутрос се поново активирао пожар. На снимку с лица мјеста се види велики облак дима који се диже изнад депоније.
- Јутрос се на депонији Уборак поново активирао пожар око 7:50. Поред два возила која су већ била на лицу мјеста, послана су још два, а у плану је укључити још - потврђено је за "Аваз".
Подсјећамо, јуче су се ужарени дијелови депоније засипали шљунком како би се спријечио доток кисика и могућност поновног избијања пожара.
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