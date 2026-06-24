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Депонија код Мостара поново гори

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:38

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Пожар Мостар
Фото: АТВ

На депонији Уборак јутрос се поново активирао пожар. На снимку с лица мјеста се види велики облак дима који се диже изнад депоније.

- Јутрос се на депонији Уборак поново активирао пожар око 7:50. Поред два возила која су већ била на лицу мјеста, послана су још два, а у плану је укључити још - потврђено је за "Аваз".

Подсјећамо, јуче су се ужарени дијелови депоније засипали шљунком како би се спријечио доток кисика и могућност поновног избијања пожара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мостар

Депонија

пожар

пожар на депонији

Ватрогасци

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