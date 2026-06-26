Научници открили нове врсте микробног живота у водама Атлантика

Аутор:АТВ редакција
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Морска биолошка експедиција у међународним водама код обале Бразила открила је 31 нову врсту за само двије недјеље, а истраживачи вјерују да би брзина открића могла бити рекордна, дјелимично захваљујући најсавременијој технологији.
Ово је први пут да су научници на броду могли да посматрају живу 3Д ћелијску структуру микробног живота захваљујући технолошком продору названом „Лигња“, извјештава Гардијан .
Око двадесет међународних стручњака из САД, Аустралије, Бразила и Јапана спровело је истраживање (такође) на броду „Фалкор“, истраживачком броду којим управља Шмит океански институт уз подршку Универзитета Западне Аустралије и неколико других институција.
Експедиција је испловила из Салвадора, Баија, и фокусирала се на средњи океански слој - подручје између морског дна и освјетљеног слоја ближе површини. Научници истичу да је то највеће станиште на Земљи, које обухвата 90% животног простора наше планете, а такође је и једно од најмање истражених.
Међу открићима су рак сродан раковима и јастозима, брзи црв сличан пауку, девет врста медуза, седам сифонофора - колонијалних организама сродних медузама и коралима - и седам рибооких, познатих по светлуцавим цилијама које користе за кретање.
Такође су откривене четири врсте апендикуларија, створења сличних пуноглавцима која су ближа људима него бескичмењацима, и два џиновска једноћелијска организма видљива голим оком.
„Било је прилично узбудљиво“, рекла је вођа експедиције др Карен Осборн из Националног музеја природне историје Смитсонијана. „Средњи океан је пун невјероватних животиња о којима не знамо много. А ово је било подручје које раније није било истражено, тако да је било више могућности за проналажење нових врста. Ово мора бити близу рекорда за откриће нових животиња у тако кратком времену.“
Један од технолошких продора била је употреба конфокалног микроскопа са ротирајућим диском, названог „Скуид“, који користи ласере за скенирање микроскопских детаља структуре организама.
„Ово отвара потпуно нови свјет истраживања. Могли бисмо да посматрамо како ћелије међусобно интерагују, размјењују материјале и граде скелете. И то бисмо могли да радимо уживо на броду, док су обично потребне недјеље бојења и припреме узорака да би се било шта видјело“, објаснио је Осборн.
Истраживачи су такође користили прототипове система за снимање, генетску анализу и окупили тим таксономских стручњака како би брзо идентификовали врсте.
Нова открића доприносе нашем разумијевању дистрибуције живота у океанима. „Замишљам то као слојевиту торту. Уобичајено је пронаћи исту врсту на сличним дубинама на веома удаљеним локацијама, попут Јапана и Калифорније“, рекао је Осборн.
Али постоји и велико вертикално кретање ноћу, када створења која су се током дана скривала у дубинама прилазе ближе површини да би се хранила под окриљем таме. Ово има значајан утицај на апсорпцију угљеника у океанима.
Експедиција се поклопила са објавом планова Трампове администрације да демонтира један од најважнијих система за посматрање дубоког мора на свијету - Иницијативу за океанске опсерваторије вриједну 368 милиона долара, која користи више од 900 инструмената за прикупљање података о здрављу океана, укључујући тренутне обрасце, климатску варијабилност и морски биодиверзитет.
Осборн је рекла да је експедиција поново потврдила важност научне сарадње и даљег учења о океану. „Мислим да бисмо ово требали да радимо много чешће. Морамо да окупимо тимове са заједничким циљем да испробамо нове начине гледања на ствари“, рекла је она.
„Оно што је човјечанство до сада открило само је врх леденог брега. Постоји огромна количина живота који рјешава животне изазове на необичне начине. Замислите шта можемо да научимо од њих док их боље упознајемо.“
(индекс)
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