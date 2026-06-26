Научници: Овај топлотни талас је најгори икада

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни талас који је погодио западну Европу је најгори и најраспрострањенији икада забиљежен и могућ је само због климатске кризе изазване сагоријевањем фосилних горива, упозорили су научници. Скоро половина од 850 највећих европских градова такође доживљава најгори топлотни стрес икада забиљежен - комбинацију температуре и влажности.
Услови за спавање чине знојење мање ефикасним у хлађењу тијела, чинећи топлотне таласе још опаснијим, извјештава Гардијан.
Анализа долази у тренутку када је Велика Британија забиљежила највишу температуру у јуну икада забиљежену, 36,7°C у Сомерсету, а већи дио западне Европе биљежи нагли пораст броја медицинских хитних случајева, укључујући и смртне случајеве. Током љета 2022. године, више од 60.000 људи је умрло у Европи као последица врућине.
Статистичка анализа потребна за процјену утицаја тренутног топлотног таласа захтијеваће вријеме, али је већ јасно да ће губици бити велики. Врућина ремети свакодневни живот и рад, школе се затварају, болнице се боре са повећаним приливом пацијената, а жељезнички и ваздушни саобраћај широм континента је отказан.
Нова анализа научника из конзорцијума Свјетска метеоролошка атрибуција (WWA) показује колико се брзо екстремни топлотни догађаји погоршавају како се загађење угљеником наставља гомилати у атмосфери. На примјер, 2003. године, топлотни талас попут оног у Европи био би 2°C хладнији због нижег нивоа глобалног загревања у то време.
Година 1976, још један озлоглашени топлотни талас, била би чак 3,5°C хладнија. Вруће ноћи које тренутно ремете сан људи су данас око 100 пута вјероватније него 2003. године. Научници су упозорили да ће, без хитне акције, будући топлотни услови постати још екстремнији и да би ово лето ретроспективно могло изгледати релативно хладно.
„Ово је најозбиљнији и најраспрострањенији топлотни талас који је икада погодио тако велико подручје Европе“, рекао је др Теодор Кипинг, истраживач за екстремне временске услове на Империјал колеџу у Лондону и члан тима Свјетске агенције за атлетске болести (WWA).
Heat wave sweeping across Europe disrupts daily life, with France, Spain, the UK and Belgium among the hardest-hit countries— Anadolu English (@anadoluagency) June 26, 2026
🌡️ Extreme temperatures affect education, transport, healthcare and infrastructure services across the region
💢 Multiple heat-related deaths are… pic.twitter.com/qWHawS74KF
„Открили смо да се током протеклих 50 година, током којих се планета загрејала за 1,1 °C, вероватноћа таквог топлотног таласа драматично променила. Овај догађај у јуну не би био могућ без климатских промена. И да ли ћемо ово лето сматрати хладним у будућности? Апсолутно.“
Додао је да су многи главни градови доживели не само свој најтоплији тродневни период у јуну, већ најтоплији тродневни период икада забележен, без обзира на доба године. Очекује се да ће најмање 100 милиона људи у Европи бити изложено температурама изнад 35°C у четвртак.
Научници су користили мерења температуре влажног термометра да би проценили додатни утицај високе влажности. „Узима се у обзир способност људског тела да се само охлади. С обзиром на то да 45 одсто градова са више од 50.000 становника доживљава најгоре услове икада забележене, утицаји овог топлотног таласа на здравље вероватно ће бити изузетно озбиљни“, рекао је Кипинг. „Брзина промена је запањујућа.“
Коментаришући анализу WWA, шеф УН за климу Сајмон Стил је рекао: „Климатске промене су у великој мери, подстакнуте глобалним ослањањем на угаљ, нафту и гас. Али решења су подједнако јасна: бржи прелазак на чисту енергију - сада знатно јефтинију од фосилних горива - као и заштита шума и изградња отпорности на климатске промене.“
Тим WWA је користио посматране и поуздане податке о прогнозама како би анализирао најтоплији тродневни период на великом подручју Западне Европе, које се налази испод такозване топлотне куполе. Користећи рецензиране методе, недвосмислено су утврдили да су климатске промјене покретачка снага овог топлотног таласа. Искључили су природну временску варијабилност, посебно утицај феномена Ел Нињо.
Тренутни временски образац - систем високог притиска који блокира врућ ваздух изнад Европе - није неуобичајен љети, рекли су научници. Али нивои топлоте се појачавају глобалним загријавањем.
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