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Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

Аутор:

АТВ
09.06.2026 22:13

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Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

У сусједној Хрватској најављена је нагла промјена времена која ће у наредна два дана донијети нестабилне и потенцијално опасне временске прилике, посебно у централним и сјеверним дијеловима земље.

Метеоролози упозоравају на појачан вјетар, грмљавинске пљускове и осјетан пад температура.

Хрватска се већ од сриједе налази под утицајем јаче промјене времена, а према прогнозама Државног хидрометеоролошког завода, у дијеловима земље могуће је и израженије грмљавинско невријеме. Најугроженија је загребачка регија, гд‌је је издато наранџасто упозорење због јаког вјетра и грмљавинских процеса.

Два дана нестабилног времена и олујни удари вјетра

Метеоролози најављују да ће у сриједу након јужине услиједити локално јачи пљускови, док се у четвртак очекује још израженија нестабилност, уз окретање вјетра на сјеверни и сјевероисточни смјер. Удари вјетра могли би локално прелазити 55 km/h, а постоји и повећана вјероватноћа грмљавине.

У петак се, према прогнозама, очекује постепено смиривање времена и разведравање са запада, али уз ниже температуре и свјежије услове у односу на претходне дане.

Упозорења на снази, дио регија под метеоалармом

ДХМЗ је издао жута и наранџаста упозорења за више регија, укључујући сјевер Хрватске, Карловац, Госпић и сјеверозападну обалу Истре. Посебно се издвајају загребачка и осјечка регија, гд‌је је највиши ниво упозорења на снази због могућих олуја и јаког вјетра.

Грађанима се савјетује опрез, посебно у периодима јачих удара вјетра и локалних грмљавинских невремена, те праћење званичних метеоролошких упозорења.

(Радио Сарајево)

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Тагови :

невријеме

promjena vremena

Хрватска

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