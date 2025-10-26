Реал савладао Барселону

26.10.2025
18:40
Коментари:0
Фудбалери Реал Мадрида савладали су данас Барселону у 10. колу шпанске Ла Лиге.
У још једном спектакуларном Ел Класику домаћини су славили резултатом 2:1.
Килијан Мбапе у 22. и Џуд Белингем у 43. минуту били су стријелци за Мадриђане.
На другој страни једини погодак за Каталонце постигао Фермин Лопез у 38. минуту.
Реал је могао до убједљивије побједе, али су га у томе спријечили ВАР - поништен пенал и сјајан гол Мбапеа, као и голман Барселоне Војчех Шчесни, који је у 52. минуту одбранио пенал Французу.
Меч је обележио и Винисијус Жуниор, који је био љут и разочаран када је умјесто њега у 72. минуту ушао Родриго.
Реал води на табели са 27 бодова, пет више од Барселоне.
