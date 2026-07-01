Жељко Тепавчевић поднио оставку на све функције у ДНС-у

Аутор:АТВ редакција
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Досадашњи предсједник Општинског одбора ДНС-а Гацко, Жељко Тепавчевић, поднио је неопозиву оставку на мјесто предсједника ОО ДНС Гацко, као и на чланство у свим органима странке.
У образложењу оставке навео је да је у политику ушао 2020. године са жељом да допринесе развоју Гацка и побољшању положаја грађана, али да је разочаран политичким амбијентом и порукама које се шаљу младим људима.
Тепавчевић истиче да одлуку доноси из личних разлога и властитих увјерења, наглашавајући да оставка није резултат неспоразума нити било каквих притисака. Додао је да ће и убудуће наставити да доприноси заједници кроз грађански, а не политички активизам.
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