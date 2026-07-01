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Жељко Тепавчевић поднио оставку на све функције у ДНС-у

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 14:57

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Бивши предсједник Општинског одбора ДНС-а Гацко, Жељко Тепавчевић на конференцији за медије
Фото: Screenshot/Youtube

Досадашњи предсједник Општинског одбора ДНС-а Гацко, Жељко Тепавчевић, поднио је неопозиву оставку на мјесто предсједника ОО ДНС Гацко, као и на чланство у свим органима странке.

У образложењу оставке навео је да је у политику ушао 2020. године са жељом да допринесе развоју Гацка и побољшању положаја грађана, али да је разочаран политичким амбијентом и порукама које се шаљу младим људима.

Тепавчевић истиче да одлуку доноси из личних разлога и властитих увјерења, наглашавајући да оставка није резултат неспоразума нити било каквих притисака. Додао је да ће и убудуће наставити да доприноси заједници кроз грађански, а не политички активизам.

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Тагови :

Жељко Тепавчевић

ДНС

Гацко

оставка

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