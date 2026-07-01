Око 5.000 корисника у Козлуку и Локању добило струју

Аутор:АТВ редакција
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Кварови изазвани невременом у Козлуку и Локању отклоњени су и око 5.000 корисника је добило струју, рекао је Срни извршни директор за теренске операције у предузећу "Електро-Бијељина" Милан Лукић.
"Пожар који је избио на једној њиви запалио је два електростуба која су у потпуности изгорјела, док је вјетар бацио кров на велику чворну трафостаницу у Козлуку", рекао је Лукић и додао да су сви кварови поправљени и да је ситуација под контролом.
Невријеме праћено градом и вјетром, које је захватило подручје Зворника, проузроковало је вечерас кварове на електроенергетској мрежи.
Раније вечерас из "Електро-Бијељине" су навели да је, због оштећења крова на 35-киловолтној трафостаници у Козлуку, без електричне енергије око 6.000 потрошача на подручју Козлука, Брањева, Пилице, Локања, Шепка, Роћевића, Пађина, Трновице, Јасенице, Кисељака, Табанаца и Тршића, преноси Срна.
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