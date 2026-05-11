Нападач пуцао са тротинета, најмање двије особе убијене: Детаљи злочина у Ници

АТВ
11.05.2026 21:26

У пуцњави која се данас поподне догодила у француском граду Ници убијене су најмање двије особе, а шест их је повријеђено, од којих троје тешко. До напада је дошло у близини трга Амарилис. Градоначелник Нице Ерик Сјоти изјавио је да је једна особа "отворила ватру из калашњикова", пише Ле Парисиен.

Државни тужилац из Нице Дамјен Мартинели открио је како се напад одиграо. Према његовим ријечима, нападач је довезен аутомобилом, након чега се тротинетом приближио мјесту напада и запуцао. Потом је побјегао истим путем, гдје га је поново чекало возило које се удаљило са мјеста догађаја. Жртве су старе између 23 и 57 година.

Градоначелник: Ово је рат против нарко-дилера

Градоначелник Нице описао је догађај као "нову застрашујућу пуцњаву" и упозорио да "рат против трговаца дрогом не смије да се заврши поразом Републике". Затражио је хитно појачање полицијских снага, наводећи да град већ годинама пати од недостатка безбједносног особља.

Напетости у Ници трају већ данима након низа пуцњава и инцидената повезаних са трговином дрогом у више градских четврти.

Четврт позната по насиљу

Насеље Мулен (Моулинс), гдје се догодио данашњи напад, и посљедњих година је више пута било поприште насиља. У октобру 2025. наоружани нападачи из аутомобила отворили су ватру на тргу у тој четврти, при чему су убијени 57-годишњи отац породице чеченског поријекла и 20-годишњи младић из Нице, који нису имали никакве везе са трговином дрогом.

Прије тога, у јулу 2024. године, седморо чланова исте породице, међу којима троје дјеце и један тинејџер, погинуло је у подметнутом пожару који се повезивао са обрачунима нарко-група.

(Мондо)

