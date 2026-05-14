Ужас у Њемачкој! Педијатар оптужен за 130 случајева сексуалног злостављања дјеце

АТВ
14.05.2026 07:12

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Педијатар у болници близу Берлина оптужен је за сексуалне преступе у 130 случајева, укључујући сексуално злостављање и силовање дјеце, од којих су се многи догодили у болници, казали су тужиоци у сриједу, јавља њемачка агенција ДПА.

"То укључује, између осталог, оптужбе за тешке облике сексуалних напада на малољетнике и силовање" које се наводно догађало током 12-годишњег раздобља које завршава у новембру 2025., изјавило је државно тужилаштво у Потсдаму.

Педијатар је у истражном затвору од новембра, а тужиоци су као разлог навели ризик од понављања кривичног дјела.

У јануару је објављено да је љекар наводно сексуално злостављао дијете на свом послу у болници у Ратенову, западно од Берлина. Након притужбе дјететове мајке, полиција је извела претресе, а истражитељи су заплијенили бројне уређаје за похрану података.

Канцеларија јавног тужиоца у Потсдаму потом је истраживала је ли било других жртава. До 130 преступа наводно се догодило између почетка децембра 2013. и новембра 2025. године.

"Оптужени се терети да је починио већину кривичних дјела током обављања својих професионалних задатака", казали су из канцеларије тужилаштва, преноси Дневник.хр.

