Ужас у Њемачкој! Педијатар оптужен за 130 случајева сексуалног злостављања дјеце

Педијатар у болници близу Берлина оптужен је за сексуалне преступе у 130 случајева, укључујући сексуално злостављање и силовање дјеце, од којих су се многи догодили у болници, казали су тужиоци у сриједу, јавља њемачка агенција ДПА.
"То укључује, између осталог, оптужбе за тешке облике сексуалних напада на малољетнике и силовање" које се наводно догађало током 12-годишњег раздобља које завршава у новембру 2025., изјавило је државно тужилаштво у Потсдаму.
Педијатар је у истражном затвору од новембра, а тужиоци су као разлог навели ризик од понављања кривичног дјела.
У јануару је објављено да је љекар наводно сексуално злостављао дијете на свом послу у болници у Ратенову, западно од Берлина. Након притужбе дјететове мајке, полиција је извела претресе, а истражитељи су заплијенили бројне уређаје за похрану података.
Канцеларија јавног тужиоца у Потсдаму потом је истраживала је ли било других жртава. До 130 преступа наводно се догодило између почетка децембра 2013. и новембра 2025. године.
"Оптужени се терети да је починио већину кривичних дјела током обављања својих професионалних задатака", казали су из канцеларије тужилаштва, преноси Дневник.хр.
