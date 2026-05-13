Око 250 затвореника писало Спајићу: За 20 година независности траже 20 посто мање казне

Око 250 осуђеника из Затвора за дуге казне у Спужу упутило је допис премијеру Милојку Спајићу, у којем траже да поводом 20 година од обнове независности Црне Горе добију смањење казни за 20 одсто.
Они су затражили да се амнестија односи на све осуђенике, без обзира на врсту кривичног дјела или то да ли су раније осуђивани као повратници.
"Молимо вас да преко надлежног министарства ваше владе предузмете потребне радње у смислу подршке владе постојећем приједлогу ДНП-а Црне Горе, уз корекције висине дијела казне који се опрашта од издржавања – тако што би обухватила све осуђенике, без обзира на поврат и то у износу од 20 одсто од изречене казне, управо како је ове године и 20 година од независности Црне Горе. Такође вас молимо да амнестија овај пут буде свеобухватна, без обзира на врсту кривичног дјела - наводи се у апелу који подржава око 250 затвореника.
Осуђеници тврде да би овакво умањење казни имало вишеструке позитивне ефекте на правни и затворски систем, али и на друштво у цјелини.
"Сматрамо да би овакав акт, иако је акт милости, имао вишеструко позитиван ефекат на укупно функционисање како правног и пеналног система у Црној Гори, тако и на општедруштвену кохезију која је у Црној Гори у овом тренутку потребна - наводе осуђеници.
Приједлог измјена Закона о амнестији, који је поднесен на иницијативу лидера ДНП-а Милана Кнежевића, раније се нашао у парламенту, али није добио потребну подршку.
Према том приједлогу, предвиђено је да се дио осуђеника ослобађа извршења казне, док би се другима казне смањивале у различитим процентима, зависно од тежине дјела и статуса осуђеника.
Тако је, између осталог, било предложено да се осуђенима на казне до три мјесеца затвора казна не извршава, већ да се третира као условна осуда, док би се за казне од три до шест мјесеци у одређеним случајевима предвиђало извршење у кућним условима.
За повратнике и тежа кривична дјела предвиђено је блаже умањење од око пет посто, док би први пут осуђени имали повољнији третман у зависности од врсте казне.
Такође је прецизирано да се амнестија не односи на најтежа кривична дјела, укључујући ратне злочине, убиства, силовања, трговину људима, организовани криминал, као ни на осуђене на казне од 40 година затвора или оне за којима је расписана потјерница, преноси Антена М.
