Селак након састанка са Беришом: Српска и Србија поштују различитости и афирмишу дијалог

Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао је данас, у Бањалуци, са министром за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије Демом Беришом.
На састанку је разговарано о јачању сарадње у области људских и мањинских права, а размијењена су и искуства у вези с модернизацијом правосудног система и израдом прописа, који могу додатно оснажити заштиту ових права.
Саговорници су оцијенили да Република Српска и Република Србија поштују различитост и афирмишу дијалог, те да оба министарства остају посвећена унапређењу законодавног оквира и механизама у области заштите људских и мањинских права, како би постојећи друштвени оквир био инклузивнији за све етничке, културне и друштвене заједнице.
Министар Селак је изразио увјерење да се кроз сарадњу и размјену добрих пракси може додатно ојачати заштита људских и мањинских права, истичући важност заједничких активности у мултиетничком окружењу, са циљем побољшања положаја националних мањина и изградње стабилних и инклузивних друштава али и едукације становништва.
„Заштита људских права и слобода, борба против дискриминације, промовисање важности поштовања људских права и слобода од изузетног су значаја јер као што је српски народ поносан на своју историју, културу и традицију, једнако подржава и штити национални и културни идентитет мањинских народа“, рекао је министар Селак.
Он је поручио да едукација и стицање знања о историјској прошлости, култури и традицији народа, са којима се живи у заједници, доприноси конструктивном дијалогу и толеранцији, при чему образовање и култура играју кључну улогу као платформе за интеграцију и сарадњу.
