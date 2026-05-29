Селак након састанка са Беришом: Српска и Србија поштују различитости и афирмишу дијалог

29.05.2026 14:19

Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао је данас, у Бањалуци, са министром за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије Демом Беришом.

На састанку је разговарано о јачању сарадње у области људских и мањинских права, а размијењена су и искуства у вези с модернизацијом правосудног система и израдом прописа, који могу додатно оснажити заштиту ових права.

Саговорници су оцијенили да Република Српска и Република Србија поштују различитост и афирмишу дијалог, те да оба министарства остају посвећена унапређењу законодавног оквира и механизама у области заштите људских и мањинских права, како би постојећи друштвени оквир био инклузивнији за све етничке, културне и друштвене заједнице.

Министар Селак је изразио увјерење да се кроз сарадњу и размјену добрих пракси може додатно ојачати заштита људских и мањинских права, истичући важност заједничких активности у мултиетничком окружењу, са циљем побољшања положаја националних мањина и изградње стабилних и инклузивних друштава али и едукације становништва.

„Заштита људских права и слобода, борба против дискриминације, промовисање важности поштовања људских права и слобода од изузетног су значаја јер као што је српски народ поносан на своју историју, културу и традицију, једнако подржава и штити национални и културни идентитет мањинских народа“, рекао је министар Селак.

Он је поручио да едукација и стицање знања о историјској прошлости, култури и традицији народа, са којима се живи у заједници, доприноси конструктивном дијалогу и толеранцији, при чему образовање и култура играју кључну улогу као платформе за интеграцију и сарадњу.

