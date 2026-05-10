Да ли чланство у Привредној комори мора бити обавезно?

Чланство у комори је на добровољној основи - то је кључни члан измјена Закона о привредној комори који Милко Грмуша предлаже Народној скупштини.
Иницијатива за измјене Закона подразумијева укидање аутоматизма да сва регистрована привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације приликом уписа у судски регистрар постају чланови Привредне коморе Републике Српске. Посљедично би то значило укидање сада обавезног плаћања чланарине Комори.
"Најважнија ствар по мени јесте да сама Привредна комора и све остале Привредне коморе у БиХ изнесу приједлог како би реформисале свој начин рада, јер досадашњи није показао резултате, немају довољно арбитража, немају довољно других активности које би им омогућили да имају далеко веће приходе него што је сада случај", рекао је правник Милко Грмуша и додао:
"Привредна комора има и треба да има важно мјесто у политичко-економском и правном систему Републике Српске и мислим да сви заједно требамо да пронаћи начин како да растеретимо привреду тамо гдје не треба буде безразложних намета,а са друге стране како да оснажимо капацитете Привредне коморе која заиста треба и може да буде много снажнија него што је сада"
Прије неколико мјесеци Адвокатска канцеларија Стевановић покренула је поступак оцјене уставности Закона о Привредној комори Српске. Иницијатива је поднесена у име привредника из Бијељине који се суочавају са масовним тужбама од стране Коморе. Како кажу из канцеларије нису против рада Привредне коморе, само су незадовољни радом подручне бијељинске коморе, подршке привредницима није било, а резултати су изостајали.
"Како се приближавамо Европској унији, значај Привредне коморе ће свакако бити већи, мишљење привредника које ми заступамо, а има их доста је да Привредна комора треба да се финансира и да то уопште није проблем, међутим сваки привредник жели да да, али исто тако са друге стране узајамност давања мора да постоји", рекао је Милош Стевановић, адвокат.
Привредна Комора Српске води поступак против неколико привредника, који нису никада плаћали чланарину и на тај начин нису извршавали своју законску обавезу. Према ријечима директора амбиција ових поступака је гашење Привредне коморе, а самим тим и гашења једна од надлежности Републике Српске.
"Када уведемо неопорезиви доходак, када договоримо са Владом Републике Српске да иду подстицаји за привреду, сви привредници имају корист, не само они који плаћају чланарину. И зато један дио органа Коморе је незадовољно с тиме што одређене компаније нису од свог оснивања до данас платиле никад чланарину ПК. И ти органи су донијели одлуку да се те компаније утуже. Ја не видим зашто би се неко усуђивао да оспори надлежност једне институције која у цијелом свијету постоји", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Дио прихода од обавезне чланарине коју плаћају привредници не остаје само у ентитетском коморском систему, одређени проценат по сили закона просљеђује се Спољнотрговинској комори БиХ. Аргумент за укидање обавезног чланства у Привредној комори Српске је и добровољно чланство у Привредној комори Федерације БиХ.
У 2025. години учешће у укупном приходу од чланарине Вањскотрговинској/Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине (ВТК/СТК БиХ) износило је:
Апелација према Уставном суду није рјешење проблема између привредника и Коморе. Закони који су на снази подложни су измјенама и промјенама, категоричан је предсједник одбора за привреду у Народној скупштини.
"Сматрам да требамо пронаћи најбоље рјешење, генерално проблем представља, зато што се чланарина одређује на начин да се на основу укупног промета годишње обрачунава 0,03%, што мислим да у једну руку можда и није исправно, из простог разлога што имате одређене фирме које послују негативно, а обавезне су да плаћају чланарине и онда у тим ситуацијама ПК представља одређени терет", рекао је Милан Трнинић, предсједник одбора за привреду у Народној скупштини Републике Српске
Из Уније послодаваца на ову тему, кратко, без заузимања јасне стране.
"Званичан став Уније да не коментаришемо чланарине на Привредну комору, с обзиром да Унија има добровољне чланарине тако да и овај пут ми нисмо ни за ни против, оно што је битно рећи да су проблеми око оваквих иницијатива кренули оног тренутка када је Комора почела да подиже тужбе и мислим да је то погрешна ствар", рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Расправа о обавезној чланарини отворила је шира питања функционисања коморског система, његовог финансирања и односа према привреди. Иницијатива за измјене закона предата је Народној скупштини 4. маја. Чека се одлука да ли ће се ускоро наћи на дневном реду сједнице Парламента.
