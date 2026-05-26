Двоје малољетника тешко повријеђено приликом пада са мотоцикла

АТВ
26.05.2026 07:31

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Двоје малољетника тешко је повријеђено у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у требињском насељу Мокри Долови.

Незгода се догодила у улици Републике Српске, када су малољетници, који су се налазили на мотоциклу, из за сада непознатих разлога изгубили контролу и пали са возила.

Супротно првим незваничним информацијама, у незгоди није учествовало друго возило, већ је ријеч о самосталном паду.

На лице мјеста одмах су изашли припадници Полицијске управе Требиње и екипа Службе хитне медицинске помоћи.

Због озбиљности задобијених повреда, малољетници су синоћ око 23 часа, возилима Хитне помоћи, хитно превезени у Клинички центар у Подгорици на даље лијечење.

Полиција је обавила увиђај, а тачне околности под којима је дошло до овог пада биће познате након завршене истраге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

