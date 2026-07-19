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Ово нико није очекивао: Ђоковић фановима открио пол бебе

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 13:16

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Српски тенисер Новак Ђоковић открива фановима пол бебе
Фото: Screenshot / X

На овогодишњем Вимблдону српски ас Новак Ђоковић добио је необичан задатак. Будући родитељи замолили су српског тенисера да управо он открије пол њихове бебе.

Српски ас је осмијехом прихватио њихов необичан захтјев иако их је првобитно упитао јесу ли сигурни да желе да баш он буде дио тако важног породичног тренутка.

Када су потврдили своју жељу, Ђоковић је отворио коверту с резултатом и навијачима открио да будући родитељи очекују д‌јевојчицу.

Услиједило је одушевљење присутних, загрљаји и славље будућих родитеља, док је Ђоковић искрено дијелио њихову радост.

Видеоснимак овог емотивног тренутка убрзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне позитивне реакције, посебно похвале на рачун српског аса како је остао приступачан и спреман да обрадује своје навијаче.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Родитељи

тенисер

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