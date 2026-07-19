Ово нико није очекивао: Ђоковић фановима открио пол бебе

Аутор:АТВ редакција
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На овогодишњем Вимблдону српски ас Новак Ђоковић добио је необичан задатак. Будући родитељи замолили су српског тенисера да управо он открије пол њихове бебе.
Српски ас је осмијехом прихватио њихов необичан захтјев иако их је првобитно упитао јесу ли сигурни да желе да баш он буде дио тако важног породичног тренутка.
Када су потврдили своју жељу, Ђоковић је отворио коверту с резултатом и навијачима открио да будући родитељи очекују дјевојчицу.
Услиједило је одушевљење присутних, загрљаји и славље будућих родитеља, док је Ђоковић искрено дијелио њихову радост.
Jedan jedini, neonovljivi! pic.twitter.com/9Xh4dEszZi— Miloš Bajović (@S_T_E_K) July 18, 2026
Видеоснимак овог емотивног тренутка убрзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне позитивне реакције, посебно похвале на рачун српског аса како је остао приступачан и спреман да обрадује своје навијаче.
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