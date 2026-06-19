Доктор ми је рекао да имам још 3 године живота: Босанац проговорио о дијагнози

Аутор:АТВ редакција
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Драган Стојковић Босанац први пут је проговорио за домаће медије о моменту када је успио да спаси свој живот, истакавши да када му се слошило није мислио ни о чему, већ је тражио да се позове хитна помоћ.
Он се сада присјетио те тешке вечери када му је нагло позлило у згради, па је у детаље описао како је текла драма у којој су му у помоћ притекле супруга и ташта.
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"Моја супруга има стан у Коњицу без лифта и почео сам да се замарам све више и више. И то једно вече враћао сам се у стан и на петом спрату само видим да се навлачи мрак, нестаје ваздуха, али не осјећаш гушење. Тако је лако умријети људи, то је невјероватно. Сад је ово врло озбиљна ствар. Био сам свестан, држао сам се за ограду. Дуња је стајала иза мене, а моја покојна ташта Зора је отворила врата и кренула према мени. Ја сам рекао: 'Зови хитну помоћ, готов сам'", испричао је он.
Потом је наставио:
"И ја сам се спустио. Ташта ми је придржала главу да је не разбијем. Хвала Богу, није ништа било. То је можда трајало један минут да сам био у потпуној несвијести. Већ је стигла хитна помоћ. Коњиц је мали и хитна је стигла за два-три минута. Пребацили су ме у болницу. И они су ме прегледали и рекли да је то кардиолошки, да хитно идем за Београд, али да не возим ауто, али сам ја возио".
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"Док сам жив, захвалан сам Саши Поповићу"
Након што је дошао у пријестоницу, Босанац се суочио са суровом, истином и језивом прогнозом љекара.
Он се присјетио и Саше Поповића који га је у најтежем тренутку спојио са адекватним стручњацима. И сам истиче колико је захвалан Поповићу.
"Није била никаква полна болест. Ту сам захвалан док сам жив Саши Поповићу који ме спојио са једним дивним човјеком, љекаром, кардиологом на Дедињу, који ми је помогао изузетно. На томе сам прво захвалан Саши што ме спојио са њим, а посебно њему и наравно свим љекарима на Клиничко-болничком центру Дедиње. Оперисана ми је срчана валвула или срчани залистак", истакао је хармоникаш.
Да ситуација није наивна, говоре о томе и ријечи доктора које је Босанац пренио за магазин "Свијет", као и детаљи саме вишесатне интервенције.
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"Кад сам дошао у Београд, доктор ми је рекао: 'Господине, вама је остало три године живота ако ово одмах не оперишете'. Све се завршило за неколико дана јер сам био стварно ургентан. Није то била никаква протекција. Када сам други, трећи дан у болници лежао, па су ме бољеле руке, рекао сам: 'Докторе Мићевићу, што ме боле руке?', па каже: 'Шест сати си овако лежао док смо те оперисали'. Била је тешка операција, јер сам ја у несвијест пао у Коњицу", био је искрен Босанац.
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