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Удар муње повриједио осам одраслих и дијете у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 20:55

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Десетак особа повријеђено је у снажном невремену праћеном ударима муња које је захватило њемачку савезну покрајину Баден-Виртемберг уочи најављеног таласа екстремних врућина.

На великом рукометном турниру у граду Раштат, гдје се окупило око 120 екипа, удар муње повриједио је осам одраслих особа и једно тринаестогодишње дијете.

Једна је особа је теже повријеђена, док су остали прошли са лакшима повредама, преноси "Јуроњуз".

Једна особа повријеђена је и на спортском терену у Мисинген-Дотингену. Полиција је навела да је муња ударила у близини шатора у којем је седамдесетједногодишња жена припремала храну.

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Метеоролози за наредна два дана најављују екстремне врућине, а могао би бити оборен и досадашњи јунски топлотни рекорд у покрајини Баден-Виртемберг.

Високе температуре предвиђају се и у више њемачких покрајина.

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Тагови :

удар грома

Њемачка

повријеђени

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