Удар муње повриједио осам одраслих и дијете у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Десетак особа повријеђено је у снажном невремену праћеном ударима муња које је захватило њемачку савезну покрајину Баден-Виртемберг уочи најављеног таласа екстремних врућина.
На великом рукометном турниру у граду Раштат, гдје се окупило око 120 екипа, удар муње повриједио је осам одраслих особа и једно тринаестогодишње дијете.
Једна је особа је теже повријеђена, док су остали прошли са лакшима повредама, преноси "Јуроњуз".
Једна особа повријеђена је и на спортском терену у Мисинген-Дотингену. Полиција је навела да је муња ударила у близини шатора у којем је седамдесетједногодишња жена припремала храну.
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Метеоролози за наредна два дана најављују екстремне врућине, а могао би бити оборен и досадашњи јунски топлотни рекорд у покрајини Баден-Виртемберг.
Високе температуре предвиђају се и у више њемачких покрајина.
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