Пожар у фабрици у Кини, има жртава

Аутор:АТВ редакција
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Најмање осам особа је погинуло у пожару који је избио у фабрици текстила у кинеском граду Фошану.
Пожар је избио око 15.00 часова по локалном времену, преноси Синхуа.
Према првим извјештајима, погинуло је најмање осам особа, док је најмање једна повријеђена, саопштиле су локалне власти.
Акција спасавања и даље је у току, преноси РТС
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