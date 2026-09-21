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Пожар у фабрици у Кини, има жртава

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21.09.2026 06:58

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Најмање осам особа је погинуло у пожару који је избио у фабрици текстила у кинеском граду Фошану.

Пожар је избио око 15.00 часова по локалном времену, преноси Синхуа.

Према првим извјештајима, погинуло је најмање осам особа, док је најмање једна повријеђена, саопштиле су локалне власти.

Акција спасавања и даље је у току, преноси РТС

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Тагови :

Кина

пожар

фабрика

Ватрогасци

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