Индонезију погодио јак земљотрес

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 5,5 степени Рихтерове скале погодио је индонежанско острво Флорес. За сада нема извјештаја о већој штети или повријеђенима.
Епицентар земљотреса на острву Флорес био је на дубини од 10 километара, на копну, недалеко од морске обале, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.
Прошлог мјесеца тај регион погодио је земљотрес јачине 7,7 степени Рихтерове скале, а тада је живот изгубило најмање 100 људи, док је више од 180.000 расељено.
(РТС)
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