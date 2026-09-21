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Индонезију погодио јак земљотрес

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21.09.2026 06:55

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земљотрес пукотине напукао зид
Фото: Pexel/barış erkin

Земљотрес јачине 5,5 степени Рихтерове скале погодио је индонежанско острво Флорес. За сада нема извјештаја о већој штети или повријеђенима.

Епицентар земљотреса на острву Флорес био је на дубини од 10 километара, на копну, недалеко од морске обале, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

Прошлог мјесеца тај регион погодио је земљотрес јачине 7,7 степени Рихтерове скале, а тада је живот изгубило најмање 100 људи, док је више од 180.000 расељено.

(РТС)

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Тагови :

Индонезија

Земљотрес

Рихтерова скала

сеизмолошки центар

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