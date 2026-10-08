Додатне олакшице за особе са инвалидитетом

Аутор:Зорица Петковић
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Сва возила која су неопходна особама са инвалидитетом много коштају и било их је немогуће увести са постојећим средствима.
За Сашу Радановић из Градишке, повећање прага за ослобађање плаћања даџбина са 30.000 марака на 45 000 на путничка возила за особе са инвалидитетом, значи велику промјену у начину и квалитету живота.
"Мени ће то пуно значити јер сам самосталан онда, нисам овисан о неком другом. Возило је намјенско и пуно, вјерујте, пуно" , каже Саша Радановић.
Иницијативе се покрећу на основу потреба самих корисника. Зато је добро да су у институцијама људи који препознају да су те иницијативе добре, истичу у Организацији ампутираца УДАС.
"Имали смо много препрека од 2018. ова иницијатива постоји. Ево, успјели смо да је ријешимо, то ће пуно значити овим људима , нарочито онима који су у инвалидским колицима. Они ће бити пуно самосталнији, тако да мислим да смо направили добру ствар и свака част свима који су учествовали у рјешавању овог проблема", рекао је Жељко Волаш, предсједник Организације ампутираца УДАС, Бања Лука.
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Министар Амиџић задовољан је каже због јучерашње одлуке Савјета министара да се иницијатива која је дошла на приједлог Управнoг одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ усвоји. Срећан је, што макар малим дијелом, може помоћи људима који су остали без дијела тијела у рату као и цивилним инвалидима.
"Договорили смо се и додали смо још једну ставку да ће се одлука аутоматски кориговати сваке године за износ инфлације тако да тај праг од 45.000 КМ на бази стопе инфлације коју ће утврдити Агенција за статистику, ћемо кориговати сваке године, тако да он неће бити фиксиран", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Особама са инвалидитетом од сада ће возила прилагођена њима бити доступнија.Важно је и да јавност разумије да такво возило особама са инвалидитетом служи као неопходно ортопедско помагало а не као луксузни превоз. Министар Амиџић обећава наставак подршке овог категорији.
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