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Марија Шерифовић на Балију одустала од егзотичне хране, а разлог је урнебесан

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18.10.2026 18:13

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Марија Шерифовић пјевачица
Фото: Instagram/printscreen

Евровизијска побједница Марија Шерифовић већ неко вријеме борави на Балију, гдје ужива у одмору са сином Мариом, пријатељицом Јованом и остатком друштва.

Ипак, ни егзотична дестинација ни локални специјалитети нису је спријечили да пожели храну на коју је навикла код куће.

На снимку који је објавила на друштвеним мрежама види се како у једном ресторану вади паштету коју је понијела из Србије и почиње да је једе.

Њена пријатељица изненађено ју је упитала шта ради, а Марија јој је кроз смијех одговорила:

„Ништа, друже, ја једем паштету.“

Пјевачица је објаснила да су јој локална јела већ досадила, па је одлучила да се врати познатим укусима.

„Мени је дојадило наси горенг, писанг горенг, друже. Значи, види овако, паштета иде и парадајз. Довде ми је дошло свега, е тако, а ви једите ово, ја више не“, поручила је Марија.

Марија Шерифовић
Марија Шерифовић
Instagram/printscreen

На Балију планира да купи кућу

Осим што јој је острво прирасло срцу као мјесто за одмор, Марија наводно разматра и куповину некретнине на Балију.

Тамо је боравила више пута, а према писању српских медија, једна кућа посебно јој је привукла пажњу.

Извор близак пјевачици тврди да је ријеч о објекту у склопу комплекса вила и апартмана који је још у изградњи, а усељење је планирано за август ове године. Наводно су је у тој намјери подржале пријатељица Јована и мајка Верица.

Кућа, према наводима извора, има 111 квадратних метара стамбеног простора, док се земљиште простире на 195 квадратних метара. Налази се у околини Улуватуа, на локацији с погледом на океан, а у близини су шума стабала манга и плажа удаљена свега неколико минута.

Комплекс би, како се наводи, требало да понуди отворене базене, ресторане, барове, теретану, спа-центар и продавнице, као и садржаје намијењене дјеци. Управо је тај дио, према ријечима извора, посебно привукао Марију због сина Мариа.

(Аваз)

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Тагови :

Марија Шерифовић

Пјевачица

годишњи одмор

путовање

Бали

Храна

Паштета

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