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Минић: Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех

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20.10.2026 13:27

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Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да су улагања у предшколске установе важна за стварање бољих услова за одрастање дјеце и подршку родитељима.

Поводом отварања новог објекта вртића „Палчић“ у Теслићу, Минић је истакао да је тиме обезбијеђено додатних 132 мјеста за малишане.

„За дјецу је то савремено опремљен простор за игру, учење и прва пријатељства, а за родитеље подршка и сигурност“, навео је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Он је додао да су у посљедњих годину и по дана улагањима обухваћени вртићи у 17 општина и градова Републике Српске.

Како је навео, неки објекти су већ отворени, док су други у фази изградње.

„Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех“, поручио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Вртић

Вртић Палчић

Република Српска

Дјеца

Коментари (3)

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