Минић: Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да су улагања у предшколске установе важна за стварање бољих услова за одрастање дјеце и подршку родитељима.
Поводом отварања новог објекта вртића „Палчић“ у Теслићу, Минић је истакао да је тиме обезбијеђено додатних 132 мјеста за малишане.
„За дјецу је то савремено опремљен простор за игру, учење и прва пријатељства, а за родитеље подршка и сигурност“, навео је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Лијепа слика Теслића! Нови објекат вртића „Палчић“ донио је додатна мјеста за 132 малишана. За дјецу је то савремено опремљен простор за игру, учење и прва пријатељства, а за родитеље подршка и сигурност.
У посљедњих годину и по дана улагањима су обухваћени вртићи у 17 општина и градова Српске. Неки објекти већ су отворени, док се други граде и радујемо се што ће и из њих стизати овако лијепе слике.
Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех!— Саво Минић (@minic_savo) October 20, 2026
Он је додао да су у посљедњих годину и по дана улагањима обухваћени вртићи у 17 општина и градова Републике Српске.
Како је навео, неки објекти су већ отворени, док су други у фази изградње.
„Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех“, поручио је Минић.
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