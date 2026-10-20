Додик: Поштујем Бошњаке, али они не разумију вријеме које је дошло

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже да поштује Бошњаке, али да они не разумију вријеме које је дошло у којем се на глобалном плану снажно поларизује борба против глобалиста и борба цивилизација - хришћанске која је снажно нападнута од исламске.
Додик је, говорећи о 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске, поручио да се занемарује чињеница да су Срби кренули у оружану одбрану своје слободе, али нису отишли у ауторитарно друштво и војну хунту која би бранила ту слободу.
"Све вријеме је очувана НСРС као епицентар одлучивања о свим важним питањима у вријеме оружаног дијела постојања Српске, што је дало демократски легитимитет идеји Републике Српске и онемогућавало њене непријатеље да имају снажну упориште у борби против војног или неког другог уређења. Ми смо остали до краја демократско уређење".
Он поручује да је функционисање Скупштине у вријеме отаџбинског рата било импресивна ствар и да она није имала само формални утицај, него је била и мобилизирајућа институција.
Додик поручује да Република Српска када је формирала Народну скупштину од ње није одустала и није допустила да се оде у војну или другу структуру која би управљала Републиком Српском.
"Народну скупштину у свијету препознају по томе што је то израз демократске воље народа. Ту су доношене најтеже одлуке, не само у ратно вријеме него и у вријеме снажног притиска међународног фактора", рекао је Додик.
Он поручује да је обиљежавање 35 година озбиљан јубилеј и подсјећа да Република Српска надживљује многе творевине попут прве и друге Југославије, што говори о томе да је Српска упућена на трајно постојање.
"Ми смо демократско друштво, функционишемо по систему владавине права. ИМа много оних који су покушали да нас оспоре. Мало су нас оскрнавили, али нас нису сломили, мада су то хтјели. Поручујем им да улазином у нови период још снажнији и одлучнији да бранимо наше достигнуће које се зове Република Српска", рекао је Додик.
Он поручује да бошњачко својатање БиХ не води ничему, него само распаду. У Српској нема сепаратистичких и терористичких покрета, а у неком другом дијелу БиХ га има, истиче Додик.
"Они само користе медијски спин у Сарајеву да би неку кривицу пребацивали на нас. Нема сепарације, ми се односимо према Дејтонском споразуму. БиХ је за нас била нежељена и онда, ми смо и формирали Републику Српску, односно НСРС 24. октобра 1991. године и Републику Српску 9. јануара 1992. године прије рата, да би Српска била независна држава. Република Српска је у Дејтону жртвовала тај свој велики циљ и прихватила Дејтонски споразум. Оно што ми не прихватамо је скрнављење Дејтонског споразума. Желимо да проведемо Дејтонски споразум али не како муслимани тумаче. Сви смо писмени. Ако треба да сједимо и од ријечи до ријечи читамо Дејтонски споразум, читаћемо. Али, да прихватимо њихове лажне наративе како је завршено.. Дејтон је Српској дао право да има војску, отели су нам војску у драматичним притисцима на српско руководство који су превазилазили било какво нормално понашање од стране тадашње америчке и европске структуре. Понашали су се непријатељски према Српској. Кроз европске интеграцје и пројекте које су проводили овдје, нису скривали да су то анти-српски пројекти", каже Додик.
Он поручује да ЕУ мора понудити видљивост Републике Српске на европском путу, а да пут који су до сада гурали могу да архивирају и бриселским канцеларијама.
"Имамо права и обавезе, нећемо од тога одустати. Све друго што сте покушали да нам наметнете, вјеровали смо да ће доћи вријеме да се све то стави ад акта. Сада тражимо да се све стави ад акта. Видимо да је бјеснило у Сарајеву, тако ми говоре не пратим. То је њихов проблем, ја нисам љекар за њихове болести. Ми се боримо за национална и народна права, обавезује нас воља народа. Добили смо изборе на политикама које смо говорили јасно народу. Нисмо рекли да ћемо угрожавати мир, наша политика је мир и стабилност", рекао је Додик.
Предсједник СНСД-а поручује да они који не могу да издрже полемике са српском страном, то је њихов проблем.
"Обично таква размажена дјечурлија, политички гледано, никад не прођу добро у животу. Они су размажени од међународне заједнице, немају своје ставове, посвађани су. Једино их окупља мржња према Србима. Мени то не смета, али не дозвољавам нити желим да мрзим било кога. Поштујем бошњачки народ, али они ништа не разумију о времену које је дошло. Ово је вријеме у коме се на глобалном нивоу снажно поларизује борба против глобалиста и борба цивилизација. Хришћанске која је снажно нападнута од исламске и Европа која је девастирана од стране исламског присуства, које је приликом уласка у ЕУ имало социјални карактер, а сада има вјерском окупљање које девастира читаву Европу. Европске елите то не разумију, ми смо разумјели прије 35 година".
Додик каже да су Срби били сатанизовани тада због тога, а данас слушамо исте наративе због којих су Срби били сатанизовани.
"Није нам проблем да поштујемо њихову вјеру, џамију. Да поштујемо муслимане у Републици Српској онолико колико они поштују Републику Српску и да их не поштујемо онолико колико они не поштују нас. То је фер однос. За нас БиХ није оно што је за њих. Важно је, позивам све људе српског поријекла у Америци да разумију да је Трамп отворио борбу против глобалиста и да треба на овим изборима подрже политику која иде за тим да етаблира борбу за враћање суверенитета и идентитета народима, а не да то буде илузорна групација либерала и глобалиста који су подређени једном слоју неидентификованих структура које намећу зло човјечанству", рекао је Додик.
Он поручује да ова борба није лака и зато су видјели у Доналду Трампу човјека који не одустаје од тога. Зато сви који држе до тог идентитета, треба јасно да препознају те политике Доналда Трампа и да их подрже.
"Потребан нам је глас наших људи за наше савезнике" рекао је Додик.
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