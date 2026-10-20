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"Меморијални центар приказује истину о страдању Срба и добиће још бољу логистику"

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20.10.2026 12:50

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Меморијални центар Републике Српске
Фото: Memorijalni centar Republike Srpske

Постојање Меморијалног центра Републике Српске документовано приказује истину о страдању Срба и биће му већ данас обезбијеђена још боља логистика како би још више радио, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Меморијални центар Републике Српске требало је формирати првог дана постојања Републике Српске, али то се, нажалост, није десило. Формиран је много година послије потпуно оправдано јер приказује истину. Уколико некога погађа истина, то је његов проблем", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Додик каже да је истина засметала многима након пројекције филма "Златин рез `42-Дјеца Козаре" Лордана Зафрановића у којем је истинито приказан геноцида над Србима у Другом свјетском рату.

"То остаје као трајни запис истине о једном времену које, прије свега, младе генерације на дигиталан начин треба да лакше спознају и науче", нагласио је Додик, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Меморијални центар

Златни рез 42 – Дјеца Козаре

Република Српска

страдање Срба

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