У Београду комеморација поводом смрти генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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У Дому Војске Србије у Београду данас би требало да буде одржана комеморација поводом смрти генерала Ратка Младића.
Почетак комеморације предвиђен је у 12.00 часова
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, изјавио је јуче у Београду да ће сахрана бити обављена у понедјељак, 7. септембра и позвао све пријатеље, поштоваоце и грађане да у што већем броју дођу у Београд како би достојанствено на посљедњи починак испратили генерала.
Он је навео да ће тијело генерала бити од 7.00 часова у цркви Светог Луке на Видиковцу, гдје ће посљедњи опроштај бити до 12.00 часова, након чега ће се колона упутити ка Топчидерском гробљу гдје ће Младић бити сахрањен уз кћерку Ану.
Дарко Младић је на конференцији за новинаре рекао да је његов отац убијен у хашком Механизму, и то несавјесним лијечењем и намјерним давањем прејаких опијата који су га довели до смрти.
Он је истакао да хашки Механизам манипулише условима у притворској болници, те потврдио да генерал Младић јесте имао добру његу у хашком притвору, али и нагласио да то није исто што и лијечење.
Доктор Огњен Гудељ, члан медицинског тима генерала Ратка Младића, истакао је да је генерал убијен нечињењем љекара и љекарског особља притворске болнице у Схевенингену.
Гудељ је навео да, када неком ко је кардиолошки болесник свакдовневно не мјерите притисак и на радите анализе бубрежне функције, а ријеч је о бубрежној инсуфицијенцији, то онда представља де факто убиство.
"Ако ви то не радите месец дана то је смишљено и промишљено убиство. Ако му не дајете лек за дијабетес, а он је дијабетичар, то је убиство", нагласио је Гудељ на конференцији за новинаре у Београду.
Адвокат одбране генерала Ратка Младића Драган Иветић изјавио је да околности смрти генерала Младића у хашком притвору не смију бити сакривене и да Хашки механизам не смије затворити ово поглавље ћутањем или непотпуним откривањем чињеница.
"Човек је умро у међународном притвору након што му је одбијено хитно хуманитарно пуштање на лијечење. Његова породица има право на одговоре", поручио је Иветић.
Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа. Хашки Механизам је више пута одбио захтјеве да генерал буде пуштен ради лијечења у Србију, преноси Срна
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