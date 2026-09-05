Logo

У Београду комеморација поводом смрти генерала Младића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.09.2026 08:06

Коментари:

3
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Фото: Срна

У Дому Војске Србије у Београду данас би требало да буде одржана комеморација поводом смрти генерала Ратка Младића.

Почетак комеморације предвиђен је у 12.00 часова

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, изјавио је јуче у Београду да ће сахрана бити обављена у понедјељак, 7. септембра и позвао све пријатеље, поштоваоце и грађане да у што већем броју дођу у Београд како би достојанствено на посљедњи починак испратили генерала.

Он је навео да ће тијело генерала бити од 7.00 часова у цркви Светог Луке на Видиковцу, гдје ће посљедњи опроштај бити до 12.00 часова, након чега ће се колона упутити ка Топчидерском гробљу гдје ће Младић бити сахрањен уз кћерку Ану.

Дарко Младић је на конференцији за новинаре рекао да је његов отац убијен у хашком Механизму, и то несавјесним лијечењем и намјерним давањем прејаких опијата који су га довели до смрти.

Он је истакао да хашки Механизам манипулише условима у притворској болници, те потврдио да генерал Младић јесте имао добру његу у хашком притвору, али и нагласио да то није исто што и лијечење.

Доктор Огњен Гудељ, члан медицинског тима генерала Ратка Младића, истакао је да је генерал убијен нечињењем љекара и љекарског особља притворске болнице у Схевенингену.

Гудељ је навео да, када неком ко је кардиолошки болесник свакдовневно не мјерите притисак и на радите анализе бубрежне функције, а ријеч је о бубрежној инсуфицијенцији, то онда представља де факто убиство.

"Ако ви то не радите месец дана то је смишљено и промишљено убиство. Ако му не дајете лек за дијабетес, а он је дијабетичар, то је убиство", нагласио је Гудељ на конференцији за новинаре у Београду.

Адвокат одбране генерала Ратка Младића Драган Иветић изјавио је да околности смрти генерала Младића у хашком притвору не смију бити сакривене и да Хашки механизам не смије затворити ово поглавље ћутањем или непотпуним откривањем чињеница.

"Човек је умро у међународном притвору након што му је одбијено хитно хуманитарно пуштање на лијечење. Његова породица има право на одговоре", поручио је Иветић.

Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа. Хашки Механизам је више пута одбио захтјеве да генерал буде пуштен ради лијечења у Србију, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

генерал Ратко Младић

Ратко Младић комеморација

Београд

Србија

Умро Ратко Младић

Дарко Младић

Коментари (3)

Прочитајте више

Дарко Младић

Република Српска

Србија ће обезбиједити мирну и достојанствену сахрану генералу Младића

15 ч

0
Младићев љекар открио детаље "лијечења": Генералу давали фентанил

Република Српска

Младићев љекар открио детаље "лијечења": Генералу давали фентанил

15 ч

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Србија

"Докторка је рекла: Антибиотици би му непотребно продужили живот" - Дарко Младић открио шок информације

17 ч

0
Син генерала Ратка Младића Дарко Младић

Република Српска

Дарко Младић: Мој отац је убијен на моје очи

22 ч

2

Више из рубрике

Први потпредсједник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић присуствовао је почетку бесплатне обуке за куваре, коју организује Студентски центар „Београд“ у оквиру кулинарске школе.

Србија

Бранко Ружић поднио оставку на функцију народног посланика

15 ч

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Србија

"Докторка је рекла: Антибиотици би му непотребно продужили живот" - Дарко Младић открио шок информације

17 ч

0
Дарко Младић

Србија

Дарко Младић одбрусио новинару сарајевске телевизије: Пропустили сте добру прилику

20 ч

0
Доктор Огњен Гудељ

Србија

Доктор Гудељ: Смишљено, Ратко Младић је убијен

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

04

Фотограф АТВ-а Бранко Јовић добитник престижне награде за црно-бијелу фотографију

09

57

Узбуна у Европи: Више од 1.000 случајева вируса западног Нила

09

40

Остао без ноге у ријалитију! Слиједи милионска тужба

09

28

Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

09

17

Број жртава бујичних поплава у Непалу порастао на 1.344

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима