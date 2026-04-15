Ништа од лијепог времена: Сутра пљускови

АТВ
15.04.2026 14:58

Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује промјенљиво вријеме уз кишу и локалне пљускове у већини крајева, док ће се на сјеверу задржати углавном суво уз сунчане периоде.

Јутро ће бити промјенљиво до претежно облачно и углавном суво, док се током прије поднева очекује постепен развој облачности, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Средином дана и послије подне у већини предјела доћи ће до појаве кише и локалних пљускова, док ће на сјеверу бити више сунчаних интервала и углавном без падавина.

Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, а увече ће у Херцеговини јачати бура.

Оља Карлеуша

Сцена

Позната пјевачица шокирала детаљима о васпитању сина: ''Муж је побјегао са њим у купатило''

Минимална температура износиће од седам до 12, на југу око 14 степени, а максимална од 15 до 20, локално до 23, док ће у вишим предјелима бити 12 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је преовладавало умјерено до претежно облачно вријеме, уз повремену кишу у појединим централним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Друштво

Полиција издала саопштење за грађане: Провјерите датуме

4 ч

0
Понуда м:тел - сигуран нет

Друштво

Заштитите себе и своју породицу од онлине пријетњи уз Сигуран НЕТ

4 ч

0
Ветеринар врши еутаназију коза на фарми у Фојници због бруцелозе.

Друштво

Због бруцелозе уништено комплетно стадо коза у БиХ: Власник у болници

4 ч

0
Рука на даљинском управљачу који је окренут према телевизору.

Друштво

м:тел: Измјене у распореду ТВ канала у складу са правилима РАК-а

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

