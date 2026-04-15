Ништа од лијепог времена: Сутра пљускови

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује промјенљиво вријеме уз кишу и локалне пљускове у већини крајева, док ће се на сјеверу задржати углавном суво уз сунчане периоде.
Јутро ће бити промјенљиво до претежно облачно и углавном суво, док се током прије поднева очекује постепен развој облачности, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Средином дана и послије подне у већини предјела доћи ће до појаве кише и локалних пљускова, док ће на сјеверу бити више сунчаних интервала и углавном без падавина.
Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, а увече ће у Херцеговини јачати бура.
Сцена
Позната пјевачица шокирала детаљима о васпитању сина: ''Муж је побјегао са њим у купатило''
Минимална температура износиће од седам до 12, на југу око 14 степени, а максимална од 15 до 20, локално до 23, док ће у вишим предјелима бити 12 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је преовладавало умјерено до претежно облачно вријеме, уз повремену кишу у појединим централним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму