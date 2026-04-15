Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

Дјеца се у Републици Српској не лијече преко СМС порука, већ преко Фонда здравства и Фонда солидарности за лијечење дјеце у иностранству, рекла је новинар Маја Исовић Добријевић, као одговор на изјаве одборника ПСС Небојше Дринића.
"Јутрос читам изјаву одборника Небојше Дринића који каже да се дјеца у Републици Српској лијече преко СМС порука. Ова информација је нетачна. Дјеца се у Републици Српској не лијече преко СМС порука, већ преко Фонда здравства и Фонда солидарности за лијечење дјеце у иностранству. Ја сам за своје дијете корисник оба фонда и вјерујете ми да то не функционише добро морала бих дизати кредит за лијечење дјетета. Нећу говорити о цифрама, али вјерујте ми да су за кредит", каже Исовић Добријевић и додаје:
"Родитељи покрећу СМС бројеве за потребе рехабилитације дјеце или за медицинска помагала, али то није лијечење. И то је свакако нешто на чему треба радити да се кроз систем родитељима олакша."
Она наводи да Фонд солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству поред операција, дијагностике и прегледа сноси и трошкове горива, путарина, смјештаја.
"Лота је до сада имала двије операције, трећа је планирана, више од двадесет прегледа и контрола у Београду, Загребу (на двије клинике) и Чепину и све је покривено преко Фонда солидарности за лијечење дјеце у иностранству или преко Фонда здравства РС.
Фонд солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству поред операција, дијагностике и прегледа сноси и трошкове горива, путарина, смјештаја.
Преко Фонда здравства РС лијечи се на Институту за мајку и дете у Београду гдје је оперисана одмах након рођења и редовно се контролише. Фонд здравства за Београд не сноси трошкове пута и смјештаја.
Овај наш систем има много више мана него предности, али лијечење дјеце у иностранству је заиста нешто на шта треба да будемо поносни. У контакту сам са многим родитељима из регије и они заиста морају да скупљају новац преко СМС-а и знам каква им је то агонија", рекла је она и додала:
"Љекари из регије су упознати са радом Фонда солидарности и заиста имају само позитивне ријечи о његовом раду. Преко Фонда се лијече дјеца широм свијета, од Америке до европских земаља. Овако несмотрена изјава може само нашкодити раду Фонда и родитељима као корисницима, јер живимо у друштву у којем је све мање повјерења.
На интернет страници Фонда имате све информације о раду Фонда, колико има новца, колико је потрошено, треба само пар минута да све погледате. Ко има било какву дилему о раду Фонда солидарности може отићи у њихове канцеларије и све питати, нико није враћен без одговора.
Надам се да се прича о лијечењу дјеце више неће на овај начин потезати.
П. С. Ја сам управо сада преузела два Рјешења за Загреб и Чепин. Идемо даље у нове побједе".
