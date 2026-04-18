Logo
Large banner

Невјероватан призор: Снимљен "плес" поскока

Аутор:

АТВ
18.04.2026 15:47

Коментари:

0
Плес поскока
Фото: Printscreen/Facebook

Локални пастири из Томиславграда вид‌јели су и снимили "плес" поскока. Како је објавио Tomislavcity, необичан призор угледали су док су чували своја стада на обронцима изнад Дувањског поља између Еминова Села и Мокронога.

Иако овај призор многима изгледа застрашујуће, ријеч је о фасцинантном природном феномену. Често се мисли да је ријеч о љубавном плесу мужјака и женке, у свијету змија ово је заправо борба мужјака за превласт и наклоност женке.

Без обзира знали то или не, један од пастира у видеу изговара сочну псовку: "Ј.... он себи ..... ко га ја икад више дођем 'вамо. Гледај, гледај јадан!".

Подсјетимо, почетком априла "плес" поскока снимљен је на Велебиту у Хрватској те у засеоку Варводићи код Триља.

Иначе, поскоци су познати као једне од најопаснијих змија у овом дијелу Европе, али су истовремено и изузетно занимљиви предатори.

Посебно је занимљив њихов начин лова, често се пењу на стабла гд‌је чекају свој плијен.

С доласком топлијих дана расте и активност змија, као и људи који се одлучују на боравак у природи.

(Tomislavcity)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

24

Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

18

12

Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

17

56

Снажан земљотрес у Тихом океану

17

53

Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

17

43

Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner