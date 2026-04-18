Невјероватан призор: Снимљен "плес" поскока

Локални пастири из Томиславграда видјели су и снимили "плес" поскока. Како је објавио Tomislavcity, необичан призор угледали су док су чували своја стада на обронцима изнад Дувањског поља између Еминова Села и Мокронога.
Иако овај призор многима изгледа застрашујуће, ријеч је о фасцинантном природном феномену. Често се мисли да је ријеч о љубавном плесу мужјака и женке, у свијету змија ово је заправо борба мужјака за превласт и наклоност женке.
Без обзира знали то или не, један од пастира у видеу изговара сочну псовку: "Ј.... он себи ..... ко га ја икад више дођем 'вамо. Гледај, гледај јадан!".
Подсјетимо, почетком априла "плес" поскока снимљен је на Велебиту у Хрватској те у засеоку Варводићи код Триља.
Иначе, поскоци су познати као једне од најопаснијих змија у овом дијелу Европе, али су истовремено и изузетно занимљиви предатори.
Посебно је занимљив њихов начин лова, често се пењу на стабла гдје чекају свој плијен.
С доласком топлијих дана расте и активност змија, као и људи који се одлучују на боравак у природи.
